Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России

«Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране», — сказала Попова. Она отметила, что в ряде стран мира она осложнена до критической. Россия принимает все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.