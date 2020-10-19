Попова назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России напряженная, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передают «РИА Новости».
«Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране», — сказала Попова. Она отметила, что в ряде стран мира она осложнена до критической. Россия принимает все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.
Попова подчеркнула, что сейчас важно соблюдать все меры профилактики коронавируса – носить маски, сократить социальные контакты, беречь людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания. «Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема», — объяснила она.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пандемию коронавируса беспрецедентным вызовом для России.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки зафиксировали 15 982 новых случая коронавируса – максимум с начала пандемии. Общее число случаев заражения достигло 1 415 316. За сутки в России полностью выздоровели 5 328 заболевших, 179 человек умерли.