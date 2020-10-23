Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал без суда
Россияне, которые направили материнский капитал на строительство нового жилья, но вместо него получили компенсацию в связи с банкротством застройщика, теперь смогут использовать указанные средства повторно без обращения в суд. Об этом сообщается на сайте правительства, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Теперь средства маткапитала в ПФР (Пенсионный фонд России. — Прим. ред.) будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование. Такие изменения были внесены в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 г.», — сказано в сообщении кабмина.
Ранее обманутые дольщики, которым возвращали маткапитал после банкротства застройщика, должны были передать деньги обратно в ПФР. После этого им было необходимо обратиться в суд, чтобы получить право на повторное использование средств, что отнимало у граждан время, отметили в кабмине.
С 2020 г. семьи, в которых с 1 января 2020 г. появился первый ребенок, получили право на маткапитал в размере 466 617 руб. Выплата за второго или последующего ребенка составляет 616 617 руб.