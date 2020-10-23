Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал без суда

Ранее обманутые дольщики, которым возвращали маткапитал после банкротства застройщика, должны были передать деньги обратно в ПФР. После этого им было необходимо обратиться в суд, чтобы получить право на повторное использование средств, что отнимало у граждан время, отметили в кабмине.