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Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал без суда

Ведомости

Россияне, которые направили материнский капитал на строительство нового жилья, но вместо него получили компенсацию в связи с банкротством застройщика, теперь смогут использовать указанные средства повторно без обращения в суд. Об этом сообщается на сайте правительства, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь средства маткапитала в ПФР (Пенсионный фонд России. — Прим. ред.) будет возвращать Фонд защиты прав дольщиков, а у граждан автоматически появится право на их повторное использование. Такие изменения были внесены в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» в июле 2020 г.», — сказано в сообщении кабмина.

Ранее обманутые дольщики, которым возвращали маткапитал после банкротства застройщика, должны были передать деньги обратно в ПФР. После этого им было необходимо обратиться в суд, чтобы получить право на повторное использование средств, что отнимало у граждан время, отметили в кабмине.

С 2020 г. семьи, в которых с 1 января 2020 г. появился первый ребенок, получили право на маткапитал в размере 466 617 руб. Выплата за второго или последующего ребенка составляет 616 617 руб.

Ранее по теме: Правительство не поддержало предложение о бессрочной программе маткапитала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных