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Путин назвал сложной ситуацию на рынке труда в России

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Президент России Владимир Путин оценил ситуацию на рынке труда в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3 процента, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился», — сказал Путин.

Глава российского государства добавил, что ключевой задачей сейчас является увеличение доходов граждан, обеспечение рабочих мест и занятости в экономике.

По данным Росстата, в сентябре 4,8 млн человек классифицировались в качестве безработных. 

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 35 млн руб. на поддержку безработных россиян.

Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 год был увеличен с 8000 до 12 130 руб. Затем минимальный размер пособия вырос в три раза — до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата к пособию по безработице в размере 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее по теме: Путин заявил об обострении ситуации с безработицей в России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных