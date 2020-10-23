Путин назвал сложной ситуацию на рынке труда в России
Президент России Владимир Путин оценил ситуацию на рынке труда в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, например, безработица в России составила, как вы знаете, 6,3 процента, по сравнению с августом ее уровень практически не снизился», — сказал Путин.
Глава российского государства добавил, что ключевой задачей сейчас является увеличение доходов граждан, обеспечение рабочих мест и занятости в экономике.
По данным Росстата, в сентябре 4,8 млн человек классифицировались в качестве безработных.
19 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 35 млн руб. на поддержку безработных россиян.
Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 год был увеличен с 8000 до 12 130 руб. Затем минимальный размер пособия вырос в три раза — до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата к пособию по безработице в размере 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.