Путин назвал сложной ситуацию на рынке труда в России

Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 год был увеличен с 8000 до 12 130 руб. Затем минимальный размер пособия вырос в три раза — до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата к пособию по безработице в размере 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.