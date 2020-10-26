Аналитики назвали регионы с наибольшим уровнем безработицы
Число регионов, в которых уровень безработицы составил 10% или выше, увеличилось за год с шести до 13, говорится в исследовании «РИА Новости». Уровень безработицы в России о итогам июня—августа 2020 г. составил 6,3%. Это на 1,9 пункта выше, чем годом ранее.
Самый высокий уровень безработицы в июне-августе 2020 г. был зарегистрирован в Ингушетии, Туве и Чечне — 30,7%, 22,3% и 21,7% рабочей силы соответственно. Аналитики отметили, что число регионов, в которых уровень безработицы равен или превышает 10% рабочей силы, вырос за год с шести до тринадцати. Самый низкий уровень безработицы летом 2020 г. был зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО — 2,5%, Москве — 2,7%, Ханты-Мансийском АО — 3,2%, Санкт-Петербурге — 3,6% и на Камчатке — 3,6%.
Ранее президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию на российском рынке труда. По данным Росстата, в сентябре 2020 года 4,8 млн человек классифицировались в качестве безработных. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 35 млн руб. на поддержку безработных россиян.
Ранее максимальный размер пособия по безработице на 2020 год был увеличен с 8000 до 12 130 руб. Затем минимальный размер пособия вырос в три раза — до 4500 руб. Также для безработных родителей была введена доплата к пособию по безработице в размере 3000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка.