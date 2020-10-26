Аналитики назвали регионы с наибольшим уровнем безработицы

Самый высокий уровень безработицы в июне-августе 2020 г. был зарегистрирован в Ингушетии, Туве и Чечне — 30,7%, 22,3% и 21,7% рабочей силы соответственно. Аналитики отметили, что число регионов, в которых уровень безработицы равен или превышает 10% рабочей силы, вырос за год с шести до тринадцати. Самый низкий уровень безработицы летом 2020 г. был зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО — 2,5%, Москве — 2,7%, Ханты-Мансийском АО — 3,2%, Санкт-Петербурге — 3,6% и на Камчатке — 3,6%.