Кремль назвал забастовки в Белоруссии серьезным вопросом для России

«Безусловно, это то, что нельзя, наверное, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим — вы правильно сказали, что взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И действительно, насколько ритмично и надёжно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно», — сказал Песков в ответ на вопрос, с чем связывают в Кремле новый виток протестной активности в Белоруссии, в результате которого затронута работа предприятий, и не видят ли в Кремле ущерб для России.