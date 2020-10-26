Кремль назвал забастовки в Белоруссии серьезным вопросом для России
Россия не может оставлять без внимания забастовки на белорусских предприятиях, так как из-за взаимосвязанности экономик двух стран для России важен вопрос их ритмичного и надежного функционирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сегодня несколько Telegram-каналов сообщили о начале забастовок на крупных предприятиях Белоруссии, в том числе — на «Минском тракторном заводе» (МТЗ), «Минском заводе колесных тягачей» (МЗКТ), «Минском автомобильном заводе» (МАЗ), «Атланте», «Белкоммунмаше» и «Гродно Азоте». При этом в правительстве республики заявили, что все предприятия реального сектора экономки работают в штатном режиме.
«Безусловно, это то, что нельзя, наверное, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим — вы правильно сказали, что взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И действительно, насколько ритмично и надёжно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно», — сказал Песков в ответ на вопрос, с чем связывают в Кремле новый виток протестной активности в Белоруссии, в результате которого затронута работа предприятий, и не видят ли в Кремле ущерб для России.
При этом Москва не собирается вмешиваться в события в республике, подчеркнул представитель Кремля. «И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться», — отметил Песков.
26 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку» и призвала граждан «показать, что никто не будет работать на режим», существующий в стране. Такой шаг стал ответом на неисполнение действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко «народного ультиматума». Согласно последнему к 25 октября глава государства должен был покинуть свой пост, занимаемый им с 1994 г., а также прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.
Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа, с момента проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы. Тот при этом 23 сентября прошел закрытую церемонию инаугурации, сохранив за собой пост главы государства еще на пять лет.