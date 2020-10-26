Решетников прогнозирует восстановление экономики во II полугодии 2021 года
Министр экономического развития Максим Решетников прогнозирует восстановление российской экономики к докризисным уровням во II полугодии 2021 г. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы прогнозируем восстановление экономики до предкризисных уровней во втором полугодии следующего года. Но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и сан-эпид факторов, очень много факторов того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций в отношении того или иного, да. И это все формирует такой тревожный фон и у людей, и у бизнеса», — сказал министр.
Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России потратит около 9% ВВП на поддержку экономики в 2020-2021 гг. в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.
«Общий объем этих дополнительных финансов — около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации последствий коронавирусной инфекции и поддержке тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи», — сказал министр.
По словам Силуанова, правительство уже направило на поддержку населения, предпринимателей и на модернизацию системы здравоохранения дополнительные средства в размере примерно 5 трлн руб. — 4,5% ВВП. Он добавил, что до конца этого года и в 2021 г. в стране будут действовать решения, предусмотренные в общенациональном плане восстановления экономики, и выразил надежду, что Россия сможет «обойтись плановыми решениями», так что искать дополнительные деньги не придется.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России пережила первую фазу пандемии коронавируса лучше, чем экономики многих других стран. По его словам, инфляция с начала года составила чуть более 3%, а восстановление экономики идет быстрее прогнозов.