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Решетников прогнозирует восстановление экономики во II полугодии 2021 года

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Министр экономического развития Максим Решетников прогнозирует восстановление российской экономики к докризисным уровням во II полугодии 2021 г. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». 

«Мы прогнозируем восстановление экономики до предкризисных уровней во втором полугодии следующего года. Но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и сан-эпид факторов, очень много факторов того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций в отношении того или иного, да. И это все формирует такой тревожный фон и у людей, и у бизнеса», — сказал министр.

Ранее сегодня министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России потратит около 9% ВВП на поддержку экономики в 2020-2021 гг. в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

«Общий объем этих дополнительных финансов — около 9% ВВП, из которых только 4,5% ВВП пойдет на реализацию мер, содержащихся в общенациональном плане как раз по ликвидации, нейтрализации последствий коронавирусной инфекции и поддержке тех граждан, отраслей, которые нуждаются в государственной помощи», — сказал министр.

По словам Силуанова, правительство уже направило на поддержку населения, предпринимателей и на модернизацию системы здравоохранения дополнительные средства в размере примерно 5 трлн руб. — 4,5% ВВП. Он добавил, что до конца этого года и в 2021 г. в стране будут действовать решения, предусмотренные в общенациональном плане восстановления экономики, и выразил надежду, что Россия сможет «обойтись плановыми решениями», так что искать дополнительные деньги не придется.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России пережила первую фазу пандемии коронавируса лучше, чем экономики многих других стран. По его словам, инфляция с начала года составила чуть более 3%, а восстановление экономики идет быстрее прогнозов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных