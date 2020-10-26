Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

Ведомости

Саудовская Аравия в сентябре поставила в Китай больше нефти, чем Россия, и стала крупнейшим ее поставщиком в страну, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

По данным ведомства, Саудовская Аравия поставила в Китай в сентябре 7,78 млн тонн нефти (1,89 млн баррелей в сутки), в то время как Россия - 7,48 млн тонн (18,6% больше, чем в сентябре  2019 г. и на 32,8% больше, чем в августе), оказавшись на втором месте.

Третье место заняла Бразилия, потеснив Ирак, она нарастила за год поставки в 1,5 раза (4,49 млн тонн, или 70% экспорта латиноамериканской страны). 

Поставки нефти из США в Китай выросли в 7,5 раза — до 3,9 млн тонн (517,982 тыс. тонн в сентябре 2019 г.). Отмечается, что Пекин купил нефти на 13% больше за первые девять месяцев 2020 г., чем за аналогичный период прошлого года. 

Китай вышел на рекордные объемы покупки российской нефти Urals в апреле в условиях резкого падения цен на энергоресурсы из-за пандемии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных