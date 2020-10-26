Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай
Саудовская Аравия в сентябре поставила в Китай больше нефти, чем Россия, и стала крупнейшим ее поставщиком в страну, сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
По данным ведомства, Саудовская Аравия поставила в Китай в сентябре 7,78 млн тонн нефти (1,89 млн баррелей в сутки), в то время как Россия - 7,48 млн тонн (18,6% больше, чем в сентябре 2019 г. и на 32,8% больше, чем в августе), оказавшись на втором месте.
Третье место заняла Бразилия, потеснив Ирак, она нарастила за год поставки в 1,5 раза (4,49 млн тонн, или 70% экспорта латиноамериканской страны).
Поставки нефти из США в Китай выросли в 7,5 раза — до 3,9 млн тонн (517,982 тыс. тонн в сентябре 2019 г.). Отмечается, что Пекин купил нефти на 13% больше за первые девять месяцев 2020 г., чем за аналогичный период прошлого года.
Китай вышел на рекордные объемы покупки российской нефти Urals в апреле в условиях резкого падения цен на энергоресурсы из-за пандемии.