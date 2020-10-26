Саудовская Аравия обошла Россию по поставкам нефти в Китай

По данным ведомства, Саудовская Аравия поставила в Китай в сентябре 7,78 млн тонн нефти (1,89 млн баррелей в сутки), в то время как Россия - 7,48 млн тонн (18,6% больше, чем в сентябре 2019 г. и на 32,8% больше, чем в августе), оказавшись на втором месте.