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«Газпром» обжаловал польский штраф из-за «Северного потока — 2»

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«Газпром» подал в польский суд апелляционную жалобу на решение антимонопольного регулятора Польши (UOKiK) о штрафе в размере порядка €6,467 млрд ($7,6 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российской компании.

«Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около €6,5 млрд», — сообщили в компании.

7 октября Антимонопольный орган Польши (UOKiK) наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение. Ранее UOKiK инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро.

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: «Газпром экспорт» прокомментировал просьбу Польши пересмотреть цены на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных