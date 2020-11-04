«Газпром» обжаловал польский штраф из-за «Северного потока — 2»
«Сегодня, 4 ноября, "Газпром" подал апелляционную жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около €6,5 млрд», — сообщили в компании.
7 октября Антимонопольный орган Польши (UOKiK) наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение. Ранее UOKiK инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».