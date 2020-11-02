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«Газпром экспорт» прокомментировал просьбу Польши пересмотреть цены на газ

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«Газпром экспорт» подтвердил получение обращения польской госкомпании PGNiG с требованием пересмотра цен на газ с 1 ноября, сообщает «РИА Новости».

Контракт, согласно сообщению российской компании, предполагает такую возможность.

«В соответствии с условиями этого контракта любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра один раз в три года», — сообщили в «Газпром экспорт».

Условия могут быть пересмотрены в случае, если стороны сочтут, что цены «не отвечают рыночной ситуации». Заявка об изменении цены на газ направлена в рамках соглашения от 1996 года.

Контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно.

PGNiG обратилась в арбитраж с требованием обязать «Газпром» изменить цену на газ еще в 2015 г. Стокгольмский арбитраж 30 марта принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу. В конце июня «Газпром экспорт» по решению суда выплатил PGNiG компенсацию в размере $1,5 млрд.

Ранее по теме: Польская госкомпания попросила «Газпром» снизить цену на газ

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных