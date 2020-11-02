«Газпром экспорт» прокомментировал просьбу Польши пересмотреть цены на газ

PGNiG обратилась в арбитраж с требованием обязать «Газпром» изменить цену на газ еще в 2015 г. Стокгольмский арбитраж 30 марта принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу. В конце июня «Газпром экспорт» по решению суда выплатил PGNiG компенсацию в размере $1,5 млрд.