«Газпром экспорт» прокомментировал просьбу Польши пересмотреть цены на газ
Контракт, согласно сообщению российской компании, предполагает такую возможность.
«В соответствии с условиями этого контракта любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра один раз в три года», — сообщили в «Газпром экспорт».
Условия могут быть пересмотрены в случае, если стороны сочтут, что цены «не отвечают рыночной ситуации». Заявка об изменении цены на газ направлена в рамках соглашения от 1996 года.
Контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно.
PGNiG обратилась в арбитраж с требованием обязать «Газпром» изменить цену на газ еще в 2015 г. Стокгольмский арбитраж 30 марта принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу. В конце июня «Газпром экспорт» по решению суда выплатил PGNiG компенсацию в размере $1,5 млрд.