Польская госкомпания попросила «Газпром» снизить цену на газ
Польская государственная энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на российский природный газ, следует из сообщения на сайте компании.
Речь идет о поставках «Газпрома» в Польшу по так называемому Ямальскому контракту, который был заключен 25 сентября 1996 г. Контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно. В PGNiG отметили, что, по соглашению, раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».
PGNiG обратилась в арбитраж с требованием обязать «Газпром» изменить цену на газ еще в 2015 г. Стокгольмский арбитраж 30 марта принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу. В конце июня «Газпром экспорт» по решению суда выплатил PGNiG компенсацию в размере $1,5 млрд.