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Польская госкомпания попросила «Газпром» снизить цену на газ

Ведомости

Польская государственная энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на российский природный газ, следует из сообщения на сайте компании.

«PGNiG воспользовалась своим правом по договору и подала ПАО «Газпром» и ООО «Газпром Экспорт» заявку на изменение цены газа», — говорится в сообщении компании.

Речь идет о поставках «Газпрома» в Польшу по так называемому Ямальскому контракту, который был заключен 25 сентября 1996 г. Контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно. В PGNiG отметили, что, по соглашению, раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».

PGNiG обратилась в арбитраж с требованием обязать «Газпром» изменить цену на газ еще в 2015 г. Стокгольмский арбитраж 30 марта принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу. В конце июня «Газпром экспорт» по решению суда выплатил PGNiG компенсацию в размере $1,5 млрд.

Ранее по теме: Польша заявила о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных