Польская госкомпания попросила «Газпром» снизить цену на газ

Речь идет о поставках «Газпрома» в Польшу по так называемому Ямальскому контракту, который был заключен 25 сентября 1996 г. Контракт между PGNiG и «Газпромом» предусматривает поставки 9,8 млрд кубометров газа ежегодно. В PGNiG отметили, что, по соглашению, раз в три года каждая из сторон имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает, что они «не отвечают рыночной ситуации».