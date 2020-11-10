В Минпромторге призвали не вводить новый локдаун из-за коронавируса

«Мы сейчас очень боимся, как будет развиваться ситуация дальше. Мы считаем, наше министерство считает, что нам кровь из носу надо обойтись без каких-либо ограничений новых в работе, закрытия магазинов, как было весной», — сказал Кузнецов на «Неделе ритейла-2020». Он отметил, что ситуация в некоторых секторах потребительского рынка близка к «крайней точке».