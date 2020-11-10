В Минпромторге призвали не вводить новый локдаун из-за коронавируса
Минпромторг считает необходимым избежать введения в России нового локдауна из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента внутренней торговли министерства Никиту Кузнецова.
«Мы сейчас очень боимся, как будет развиваться ситуация дальше. Мы считаем, наше министерство считает, что нам кровь из носу надо обойтись без каких-либо ограничений новых в работе, закрытия магазинов, как было весной», — сказал Кузнецов на «Неделе ритейла-2020». Он отметил, что ситуация в некоторых секторах потребительского рынка близка к «крайней точке».
Трафик в торговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге находится на уровне 70% от уровня прошлого года. После восстановления посещаемости до 90% летом в сентябре она снова стала падать. «Относительно неплохо» чувствуют себя крупные транснациональные бренды одежды и фуд-ритейл, остальные работают в «очень серьезный минус», подчеркнул Кузнецов.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что до 20% кафе и ресторанов закрылись в России на фоне ограничений, связанных с коронавирусом. Оборот непродовольственных магазинов, по его словам, в апреле просел на 40%, в мае – на 30%, а продуктовые сети столкнулись с ажиотажным спросом на продукты первой необходимости.
29 октября президент России Владимир Путин заявил об отсутствии планов по введению тотальных ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.