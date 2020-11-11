Россия создаст торговое представительство в Сирии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского торгового представительства в Сирии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Учредить в 2020 году в городе Дамаске торговое представительство Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в документе.
Согласно распоряжению, Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание торгпредства. Отмечается, что реализация учреждения торгпредства будет осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных министерству в федеральном бюджете.
Другим распоряжением Мишустин постановил ликвидировать торгпредства в Литовской республике и на Украине.