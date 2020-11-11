Расходы на борьбу с последствиями COVID-19 в России составят 2 трлн рублей
Расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Андрея Белоусова.
«На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID, 2 трлн руб. Это та часть, по которым решение принято», – сказал Белоусов на форуме «Сильные идеи для нового времени». Расходы будут направлены в первую очередь на поддержку людей, а не бизнеса, отметил он.
Россия в 2020 г. направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет «стал таким военным щитом, который принял на себя весь этот удар», подчеркнул вице-премьер. По его словам, коронавирус прекратит системно влиять на российскую экономику зимой, тенденция на восстановление начнется после февраля-марта. Однако экономика будет ощущать последствия пандемии и в 2021 г., «и я думаю, что и в 2022 году будет след тянуться достаточно долго», — добавил Белоусов.
В конце октября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика, восстанавливающаяся последние месяцы после падения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, немного замерла в связи с настроениями в обществе из-за новой волны роста заболеваемости.