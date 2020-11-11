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Расходы на борьбу с последствиями COVID-19 в России составят 2 трлн рублей

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Расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн руб. в 2021 г., сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Андрея Белоусова.

«На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID, 2 трлн руб. Это та часть, по которым решение принято», – сказал Белоусов на форуме «Сильные идеи для нового времени». Расходы будут направлены в первую очередь на поддержку людей, а не бизнеса, отметил он.

Россия в 2020 г. направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет «стал таким военным щитом, который принял на себя весь этот удар», подчеркнул вице-премьер. По его словам, коронавирус прекратит системно влиять на российскую экономику зимой, тенденция на восстановление начнется после февраля-марта. Однако экономика будет ощущать последствия пандемии и в 2021 г., «и я думаю, что и в 2022 году будет след тянуться достаточно долго», — добавил Белоусов.

В конце октября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика, восстанавливающаяся последние месяцы после падения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, немного замерла в связи с настроениями в обществе из-за новой волны роста заболеваемости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных