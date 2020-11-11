Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции

При этом сильнее, чем в период с 27 октября по 2 ноября, в России выросли цены на плодоовощную продукцию, следует из данных ведомства. Ранее их средний рост составил 1,1% неделя к неделе, а с 3 ноября по 9 ноября — 1,5%. Так, огурцы подорожали на 8,3%, помидоры — на 5,6%. В то же время на 0,6% подешевели яблоки, на 0,3% — белокочанная капуста, на 0,2% — морковь.