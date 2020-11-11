Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции
С 3 по 9 ноября потребительские цены в России увеличились на 0,2%, сообщает Росстат. По данным ведомства, показатель вырос впервые с конца сентября. В течение октября недельная инфляция держалась на уровне 0,1%.
«За период с 3 по 9 ноября 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала ноября — 100,2%, с начала года — 103,5%» — говорится в сообщении Росстата. При этом с 15 по 21 сентября и с 22 по 28 сентября инфляция была нулевой, а неделей ранее — отрицательной — 99,9% относительно предыдущей недели.
Больше всего за последнюю неделю подорожали сахар-песок, подсолнечное масло и куриные яйца — на 2,2%, 1,5% и 1,1% соответственно. Однако при этом темпы роста цен на эти продукты снизились с середины октября, подчеркнули в Росстате. Так, например, неделей ранее увеличение стоимости сахара было выше — на 2,9%, масла — на 1,8%, яиц — на 1,5%.
При этом сильнее, чем в период с 27 октября по 2 ноября, в России выросли цены на плодоовощную продукцию, следует из данных ведомства. Ранее их средний рост составил 1,1% неделя к неделе, а с 3 ноября по 9 ноября — 1,5%. Так, огурцы подорожали на 8,3%, помидоры — на 5,6%. В то же время на 0,6% подешевели яблоки, на 0,3% — белокочанная капуста, на 0,2% — морковь.
Среди остальных товаров Росстат отметил увеличение стоимости хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов на 0,5%. На 0,4% подорожали мясо кур, замороженная рыба, пшеничная мука и макароны. Свинина при этом потеряла в стоимости 0,2%. Кроме того, на 0,3% больше стали стоить сосиски и сардельки, вермишель, жирный творог, шоколадные конфеты и печенье.
Согласно обновленному среднесрочному прогнозу Банка России, в текущем году общий уровень инфляции составит 3,9-4,2%. В следующем — 3,5-4,0%. При этом целевым значением регулятор считает инфляцию в 4%. Ожидается, что такой уровень будет достигнут в 2022 г.