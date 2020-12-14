Аналитики оценили долю расходов россиян на еду

Наибольшая доля расходов на еду зафиксирована в Казахстане – 49,4%, на Украине – 47,9%, в Молдавии – 40,6%, Северной Македонии – 37,8% и Болгарии – 36,2%, наименьшая – в Люксембурге – 8,4%, Нидерландах – 10,6%, Великобритании – 10,6%, Ирландии – 11,5% и Германии – 11,7%. «Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, т.е. тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей», — объяснили аналитики.