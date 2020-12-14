Аналитики оценили долю расходов россиян на еду
Почти треть – 29,7% – расходов россиян приходится на продукты питания, по этому показателю Россия занимает 31 место из 40 среди других стран мира, к такому выводу пришли аналитики «РИА Новости». При составлении рейтинга эксперты проанализировали бюджеты домохозяйств по информации национальных статистических служб. Расходы на питание приведены для среднестатистической семьи по итогам 2019 г.
Наибольшая доля расходов на еду зафиксирована в Казахстане – 49,4%, на Украине – 47,9%, в Молдавии – 40,6%, Северной Македонии – 37,8% и Болгарии – 36,2%, наименьшая – в Люксембурге – 8,4%, Нидерландах – 10,6%, Великобритании – 10,6%, Ирландии – 11,5% и Германии – 11,7%. «Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, т.е. тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей», — объяснили аналитики.
Доля расходов на алкоголь и табак в России составляет 3%, на кафе, рестораны и отели – 3,5%, на досуг и культуру – 8,4%. Лидерами по тратам на алкоголь и табак стали Румыния – 8,2% расходов, Болгария – 5,1%, Сербия — 4,8%, Турция – 4,3% и Литва – 4%, Россия по этому показателю занимает 15 место.
Ранее «Сбер» представил результаты исследования, согласно которым в третьем квартале текущего года 62% россиян стремились тратить меньше денег на еду, что является самой маленькой долей за последние шесть лет. В то же время вырос средний объем сбережений на душу населения. Он составил 78 000 руб. против 70 000 руб. в предыдущем квартале.