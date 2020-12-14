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Аналитики оценили долю расходов россиян на еду

Ведомости

Почти треть – 29,7% – расходов россиян приходится на продукты питания, по этому показателю Россия занимает 31 место из 40 среди других стран мира, к такому выводу пришли аналитики «РИА Новости». При составлении рейтинга эксперты проанализировали бюджеты домохозяйств по информации национальных статистических служб. Расходы на питание приведены для среднестатистической семьи по итогам 2019 г.

Наибольшая доля расходов на еду зафиксирована в Казахстане – 49,4%, на Украине – 47,9%, в Молдавии – 40,6%, Северной Македонии – 37,8% и Болгарии – 36,2%, наименьшая – в Люксембурге – 8,4%, Нидерландах – 10,6%, Великобритании – 10,6%, Ирландии – 11,5% и Германии – 11,7%. «Как правило, чем ниже доля расходов на еду, тем выше уровень жизни в стране, т.е. тем больше трат не связано с удовлетворением физиологических потребностей», — объяснили аналитики.

Доля расходов на алкоголь и табак в России составляет 3%, на кафе, рестораны и отели – 3,5%, на досуг и культуру – 8,4%. Лидерами по тратам на алкоголь и табак стали Румыния – 8,2% расходов, Болгария – 5,1%, Сербия — 4,8%, Турция – 4,3% и Литва – 4%, Россия по этому показателю занимает 15 место.

Ранее «Сбер» представил результаты исследования, согласно которым в третьем квартале текущего года 62% россиян стремились тратить меньше денег на еду, что является самой маленькой долей за последние шесть лет. В то же время вырос средний объем сбережений на душу населения. Он составил 78 000 руб. против 70 000 руб. в предыдущем квартале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных