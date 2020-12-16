Собянин заявил о росте минимальных пенсий в Москве до 20 000 рублей

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2019 г. городские власти на надбавки к пенсиям потратили 148,1 млрд руб., а в целом за 10 лет расходы по этой статье составили 1,123 трлн руб.