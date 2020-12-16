Собянин заявил о росте минимальных пенсий в Москве до 20 000 рублей
Минимальный размер пенсии москвичей вместе с городской доплатой с 1 января вырастет до 20 222 руб. в месяц, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Мосгордумы. Трансляция заседания велась на YouTube-канале думы.
«С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц», — сказал Собянин. По его словам, с 1 января также будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению.
В 2020 г. минимальный размер пенсии москвича, который прожил в городе более 10 лет, составляет 19 500 руб. 1 января 2021 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров по всей России будут проиндексированы на 6,3%.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2019 г. городские власти на надбавки к пенсиям потратили 148,1 млрд руб., а в целом за 10 лет расходы по этой статье составили 1,123 трлн руб.