Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса
Потери бюджета Москвы в 2020 г. из-за пандемии коронавируса составят свыше 300 млрд руб., заявил мэр Сергей Собянин.
«По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 г. превысят колоссальную цифру 600 млрд руб., из них порядка 300 млрд составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним миллиардов — вынужденные незапланированные расходы на борьбу с пандемией», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме.
При этом, как подчеркнул мэр, экономика столицы выдержала удар, все социальные обязательства перед москвичами были выполнены. Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития: город продолжает развитие своей инфраструктуры, добавил Собянин.
«Все отрасли продолжают функционировать. И как общий результат в 2020 г. инвестиции в экономику Москвы не только не сократились, но даже немного подросли — примерно на 2%, превысив сумму в три трлн рублей», — отметил глава города. По его словам, экономика Москвы будет восстанавливаться, но это произойдет не так легко.
7 декабря заммэра города Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы рассчитывают на окончательную победу над коронавирусом в течение ближайших месяцев. А 5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса для медработников, учителей и работников социальных служб. Затем планируется расширить программу для всех желающих. В столице для вакцинации используется препарат «Спутник V».