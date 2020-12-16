Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса

«Все отрасли продолжают функционировать. И как общий результат в 2020 г. инвестиции в экономику Москвы не только не сократились, но даже немного подросли — примерно на 2%, превысив сумму в три трлн рублей», — отметил глава города. По его словам, экономика Москвы будет восстанавливаться, но это произойдет не так легко.