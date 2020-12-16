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Собянин оценил потери бюджета Москвы из-за пандемии коронавируса

Ведомости

Потери бюджета Москвы в 2020 г. из-за пандемии коронавируса составят свыше 300 млрд руб., заявил мэр Сергей Собянин.

«По последним оценкам, потери городского бюджета в 2020 г. превысят колоссальную цифру 600 млрд руб., из них порядка 300 млрд составляют выпадающие доходы и еще 300 с лишним миллиардов — вынужденные незапланированные расходы на борьбу с пандемией», — сказал Собянин в ходе выступления в Мосгордуме.

При этом, как подчеркнул мэр, экономика столицы выдержала удар, все социальные обязательства перед москвичами были выполнены. Пандемия не остановила реализацию ключевых проектов развития: город продолжает развитие своей инфраструктуры, добавил Собянин.

«Все отрасли продолжают функционировать. И как общий результат в 2020 г. инвестиции в экономику Москвы не только не сократились, но даже немного подросли — примерно на 2%, превысив сумму в три трлн рублей», — отметил глава города. По его словам, экономика Москвы будет восстанавливаться, но это произойдет не так легко.

7 декабря заммэра города Анастасия Ракова заявила, что власти Москвы рассчитывают на окончательную победу над коронавирусом в течение ближайших месяцев. А 5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавируса для медработников, учителей и работников социальных служб. Затем планируется расширить программу для всех желающих. В столице для вакцинации используется препарат «Спутник V». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных