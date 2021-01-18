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«Коммерсантъ» сообщил о росте цены российской пшеницы до уровня 2014 года

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Стоимость мартовского фьючерса на поставку 10 тыс. т черноморской пшеницы к концу прошлой недели выросла до $300 за т впервые с апреля 2014 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из базирующихся в Швейцарии трейдеров и руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского. Информацию о том, что мартовский контракт на российскую пшеницу торгуется по $301 за т, подтвердил также гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

По информации издания, стоимость зерна на биржевом рынке пока выше, чем на физическом, однако и на последнем цены приближаются к уровню $300 за т. Так, Павенский отметил, что сейчас пшеница превышает $290 за т.

Стоимость пшеницы растет на фоне новостей о введении новых ограничений на экспорт зерна. Так, 15 января подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции выступила с инициативой о повышении пошлины на экспорт пшеницы с 1 марта по 30 июня до 50 евро за т против 25 евро за т с 15 февраля. Кроме того, предлагается с 15 марта ввести пошлину на вывоз кукурузы и ячменя в 25 евро и 10 евро за т соответственно. 

Директор компании «Совэкон» Андрей Сизов рассказал, что на внутреннем рынке России цены на пшеницу на фоне новостей об экспортной пошлине снизились примерно на 7% — до 15,5 тыс. руб. за т. Исключением является юг страны, где котировки растут в связи с закрытием экспортных контрактов. При этом, по словам Сизова, когда игроки рынка осознают, что пошлина на зерно сохранится в будущем сезоне и держать урожай бессмысленно, внутренние цены могут очень серьезно обвалиться.

Ранее по теме: Минсельхоз предложил увеличить пошлины на экспорт зерновых

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных