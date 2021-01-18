«Коммерсантъ» сообщил о росте цены российской пшеницы до уровня 2014 года

Стоимость пшеницы растет на фоне новостей о введении новых ограничений на экспорт зерна. Так, 15 января подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции выступила с инициативой о повышении пошлины на экспорт пшеницы с 1 марта по 30 июня до 50 евро за т против 25 евро за т с 15 февраля. Кроме того, предлагается с 15 марта ввести пошлину на вывоз кукурузы и ячменя в 25 евро и 10 евро за т соответственно.