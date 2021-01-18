«Коммерсантъ» сообщил о росте цены российской пшеницы до уровня 2014 года
Стоимость мартовского фьючерса на поставку 10 тыс. т черноморской пшеницы к концу прошлой недели выросла до $300 за т впервые с апреля 2014 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из базирующихся в Швейцарии трейдеров и руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского. Информацию о том, что мартовский контракт на российскую пшеницу торгуется по $301 за т, подтвердил также гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
По информации издания, стоимость зерна на биржевом рынке пока выше, чем на физическом, однако и на последнем цены приближаются к уровню $300 за т. Так, Павенский отметил, что сейчас пшеница превышает $290 за т.
Стоимость пшеницы растет на фоне новостей о введении новых ограничений на экспорт зерна. Так, 15 января подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции выступила с инициативой о повышении пошлины на экспорт пшеницы с 1 марта по 30 июня до 50 евро за т против 25 евро за т с 15 февраля. Кроме того, предлагается с 15 марта ввести пошлину на вывоз кукурузы и ячменя в 25 евро и 10 евро за т соответственно.
Директор компании «Совэкон» Андрей Сизов рассказал, что на внутреннем рынке России цены на пшеницу на фоне новостей об экспортной пошлине снизились примерно на 7% — до 15,5 тыс. руб. за т. Исключением является юг страны, где котировки растут в связи с закрытием экспортных контрактов. При этом, по словам Сизова, когда игроки рынка осознают, что пошлина на зерно сохранится в будущем сезоне и держать урожай бессмысленно, внутренние цены могут очень серьезно обвалиться.