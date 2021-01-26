«Коммерсантъ»: ФНС подключилась к контролю цен на продукты
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты питания до конца года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.
«Налоговые органы начали запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 г.», — говорится в сообщении. По этому поводу налоговики могут обращаться к поставщикам и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, хлеб, крупы и другие товары, отмечает издание.
По мнению юриста Forward Legal Арпине Пирумян, действия ФНС связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, а собеседник «Коммерсанта» на рынке считает, что действия налоговой вызваны неполнотой сведений онлайн-касс и Росстата, данные которых не позволяют понять, была ли установлена скидка на товар.
«Полученные от самих участников рынка цифры, которые могут быть использованы в сочетании с имеющимися инструментами, позволят измерить наценку торговых сетей», — предположил источник издания. Собеседник газеты в крупном производителе допустил, что опрос может являться подготовкой к расширению списка социально значимых продуктов, на которые устанавливаются предельные цены. Сейчас к ним относятся только подсолнечное масло и сахар.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно.