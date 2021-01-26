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«Коммерсантъ»: ФНС подключилась к контролю цен на продукты

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые продукты питания до конца года, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в крупной пищевой компании.

«Налоговые органы начали запрашивать поквартальный прогноз изменения цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости на 2021 г.», — говорится в сообщении. По этому поводу налоговики могут обращаться к поставщикам и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, хлеб, крупы и другие товары, отмечает издание.

По мнению юриста Forward Legal Арпине Пирумян, действия ФНС связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, а собеседник «Коммерсанта» на рынке считает, что действия налоговой вызваны неполнотой сведений онлайн-касс и Росстата, данные которых не позволяют понять, была ли установлена скидка на товар.

«Полученные от самих участников рынка цифры, которые могут быть использованы в сочетании с имеющимися инструментами, позволят измерить наценку торговых сетей», — предположил источник издания. Собеседник газеты в крупном производителе допустил, что опрос может являться подготовкой к расширению списка социально значимых продуктов, на которые устанавливаются предельные цены. Сейчас к ним относятся только подсолнечное масло и сахар.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

Спустя день Минсельхоз и Минпромторг заключили с производителями, торговыми сетями и отраслевыми ассоциациями соглашения, в соответствии с которыми цены на сахар и подсолнечное масло должны быть скорректированы в пятидневный срок со дня их подписания и составить в рознице 46 руб. и 110 руб. соответственно. 

Ранее по теме: Счетная палата допустила дефицит продуктов из-за сдерживания цен

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных