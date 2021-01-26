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Мишустин утвердил экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о корректировке экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Эта мера позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба правительства.

«С 15 февраля по 28 февраля пшеница (1000 кг) будет облагаться пошлиной в 25 евро, пошлины на ячмень и кукурузу (1000 кг) с 15 февраля по 14 марта будут равны 0 евро. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере 50 евро, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (10 и 25 евро соответственно)», — говорится в сообщении. 

При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт в превышающих ее объемах будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг. Решение распространяется на зерно, вывозимое из России за пределы Таможенного союза, уточнили в правительстве.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 4,7 млрд руб. для стабилизации цен на хлебобулочные изделия: 1,8 млрд руб. будет направлено на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям, а 2,9 млрд руб. — на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

Ранее по теме: Регионам выделили 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных