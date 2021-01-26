Мишустин утвердил экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу

«С 15 февраля по 28 февраля пшеница (1000 кг) будет облагаться пошлиной в 25 евро, пошлины на ячмень и кукурузу (1000 кг) с 15 февраля по 14 марта будут равны 0 евро. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере 50 евро, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (10 и 25 евро соответственно)», — говорится в сообщении.