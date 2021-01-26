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МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

Ведомости

Мировой ВВП в 2021 году вырастет на 5,5%, что на 0,3 п.п. выше предыдущей оценки, говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

«Прогноз на 2021 год пересмотрен на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим прогнозом, что отражает ожидания усиления [экономической] активности в связи с распространением вакцин [от коронавируса в мире]», — говорится в прогнозе. В 2022 г., считают в МВФ, мировой ВВП вырастет на 4,2%.

В то же время организация ухудшила оценку падения мирового ВВП по итогам прошедшего года. «Снижение глобального роста в 2020 году оценивается в 3,5%, что на 0,9 процентного пункта выше, чем прогнозировалось в предыдущем прогнозе», — говорится в докладе.

«Сила восстановления будет значительно различаться в разных странах в зависимости от доступа к медицине, эффективности господдержки, подверженности межстрановым вторичным эффектам и структурных характеристик выхода из кризиса», — заключили авторы доклада.

Ранее, в середине января, специалисты Всемирного банка давали более пессимистичную оценку экономического роста. Если еще в июне прошлого года они прогнозировали глобальный рост ВВП на уровне 4,2%, то сейчас он скорректирован до 4%. В 2022 г. специалисты Всемирного банка прогнозируют рост мировой экономики на 3,8%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных