МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

«Прогноз на 2021 год пересмотрен на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим прогнозом, что отражает ожидания усиления [экономической] активности в связи с распространением вакцин [от коронавируса в мире]», — говорится в прогнозе. В 2022 г., считают в МВФ, мировой ВВП вырастет на 4,2%.