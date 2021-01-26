МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году
Мировой ВВП в 2021 году вырастет на 5,5%, что на 0,3 п.п. выше предыдущей оценки, говорится в прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
«Прогноз на 2021 год пересмотрен на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим прогнозом, что отражает ожидания усиления [экономической] активности в связи с распространением вакцин [от коронавируса в мире]», — говорится в прогнозе. В 2022 г., считают в МВФ, мировой ВВП вырастет на 4,2%.
В то же время организация ухудшила оценку падения мирового ВВП по итогам прошедшего года. «Снижение глобального роста в 2020 году оценивается в 3,5%, что на 0,9 процентного пункта выше, чем прогнозировалось в предыдущем прогнозе», — говорится в докладе.
«Сила восстановления будет значительно различаться в разных странах в зависимости от доступа к медицине, эффективности господдержки, подверженности межстрановым вторичным эффектам и структурных характеристик выхода из кризиса», — заключили авторы доклада.
Ранее, в середине января, специалисты Всемирного банка давали более пессимистичную оценку экономического роста. Если еще в июне прошлого года они прогнозировали глобальный рост ВВП на уровне 4,2%, то сейчас он скорректирован до 4%. В 2022 г. специалисты Всемирного банка прогнозируют рост мировой экономики на 3,8%