«Коммерсантъ» узнал о новом методе борьбы властей с ростом цен на продукты
Минсельхоз начал вести неформальные переговоры с производителями продуктов питания в связи с повышением ими отпускных цен, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одном из крупных поставщиков. По его словам, ведомство интересуется причинами подорожания товаров и возможностью пересмотра решения об увеличении их стоимости.
По данным собеседника издания, Минсельхоз работает с производителями, список которых предоставил Минпромторг. Последний узнал от торговых сетей о повышении цен на чай, кофе, мясо, рыбу, яйца, крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия.
Российские власти начали бороться с повышением стоимости продуктов в декабре, когда президент страны Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара более чем на 70% за год и подсолнечного масла — выше чем на 23%. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. В числе мер — заморозка цен до марта текущего года по соглашению с поставщиками и сетями, а также корректировка экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.
Кроме того, по данным «Коммерсанта», торговым сетям рекомендовали не принимать от поставщиков повышение цен на продукты. Однако один из источников на рынке розничной торговли подчеркнул, что ритейлеры больше не могут сами сдерживать увеличение стоимости товаров, так как поставщики говорят о подорожании топлива и сырья. Ввиду этого компании предложили властям самостоятельно договариваться с поставщиками.
Минсельхоз, в свою очередь сообщил что ведет «плотное взаимодействие» с основными производителями и отраслевыми союзами для регулирования цен и недопущения необоснованного роста стоимости продуктов. Минпромторг также проводит мониторинг ситуации с ценами на рынке.
Один из собеседников «Коммерсанта» предупредил, что сдерживание отпускных цен на товары в ущерб поставщикам может заставить их сократить производство или исключить из ассортимента наиболее дешевые и менее доходные продукты. О существовании риска возникновения дефицита продуктов из-за регулирования государством цен ранее предупредил также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.