«Коммерсантъ» узнал о новом методе борьбы властей с ростом цен на продукты

Российские власти начали бороться с повышением стоимости продуктов в декабре, когда президент страны Владимир Путин обратил внимание на подорожание сахара более чем на 70% за год и подсолнечного масла — выше чем на 23%. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин 15 декабря подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. В числе мер — заморозка цен до марта текущего года по соглашению с поставщиками и сетями, а также корректировка экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу.