Песков допустил образование дефицита из-за госрегулирования цен на продукты

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. В их числе — заморозка цен на социально значимые продукты до марта текущего года по соглашению с поставщиками и сетями, а также корректировка экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Экспорт вне квоты, равной 17,5 млн т., будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг.