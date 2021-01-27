Песков допустил образование дефицита из-за госрегулирования цен на продукты
Возможность образования дефицита из-за регулирования государством цен на основные продукты в крупных торговых сетях существует, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом ранее предупреждала Счетная палата.
«Мы с вами ведем речь о крупных сетях ритейлеров, с которыми правительство ведет энергичную работу и контролирует ранее принятое решение. Действительно иногда это может приводить к созданию дефицита», — сказал Песков, комментируя соответствующее предупреждение Счетной палаты. Он подчеркнул, что правительству это «тоже хорошо известно и оно работает над тем, чтобы это не происходило».
«Президент этот вопрос постоянно держит на своем контроле, он об этом постоянно ведет разговор с председателем правительства. В этом плане работа происходит на ежедневной основе», — добавил Песков. Он отметил, что государство способно оказывать влияние на ценообразование только у крупных сетей, в мелких магазинах это делать, по словам пресс-секретаря президента, «практически невозможно».
Ранее Счетная палата предупредила, что реализация правительством мер по сдерживанию цен на базовые продукты питания может привести к их дефициту. По мнению департамента, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно для покрытия упущенной прибыли. В этом случае они будут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. В их числе — заморозка цен на социально значимые продукты до марта текущего года по соглашению с поставщиками и сетями, а также корректировка экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Экспорт вне квоты, равной 17,5 млн т., будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг.