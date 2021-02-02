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Цена нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с января 2020 года

Ведомости

Максимальная стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent на сегодняшних торгах достигла $58,05 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Показатель превысил $58 впервые с 22 января прошлого года. 

Рекордно дорожает также нефть марки WTI. Сегодня цена ее мартовского фьючерса доросла до $55,21 за баррель. На таком уровне она не торговалась с 8 января 2020 г. 

В течение дня Brent подорожала более чем на 2,7%. WTI — выше чем на 2,5%. Стоимость сырья растет с начала этого года.

Однако российская нефть, наоборот, дешевеет. Вчера Минфин отчитался, что Urals в январе упала в цене на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $54,41 за баррель.

Кроме того, на сегодняшних торгах доллар и евро подешевели по отношению к рублю. По данным Мосбиржи, цена закрытия 1 февраля составила 76,14 руб. за $1, а к 18:30 мск сегодня — 75,69 руб. Евро снизился с 91,78 руб. до 91,08 руб. соответственно.

Ранее по теме: Средняя цена нефти Urals в январе упала на 11,8%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных