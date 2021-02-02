Цена нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с января 2020 года

Кроме того, на сегодняшних торгах доллар и евро подешевели по отношению к рублю. По данным Мосбиржи, цена закрытия 1 февраля составила 76,14 руб. за $1, а к 18:30 мск сегодня — 75,69 руб. Евро снизился с 91,78 руб. до 91,08 руб. соответственно.