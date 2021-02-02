Цена нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с января 2020 года
Максимальная стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent на сегодняшних торгах достигла $58,05 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Показатель превысил $58 впервые с 22 января прошлого года.
Рекордно дорожает также нефть марки WTI. Сегодня цена ее мартовского фьючерса доросла до $55,21 за баррель. На таком уровне она не торговалась с 8 января 2020 г.
В течение дня Brent подорожала более чем на 2,7%. WTI — выше чем на 2,5%. Стоимость сырья растет с начала этого года.
Однако российская нефть, наоборот, дешевеет. Вчера Минфин отчитался, что Urals в январе упала в цене на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $54,41 за баррель.
Кроме того, на сегодняшних торгах доллар и евро подешевели по отношению к рублю. По данным Мосбиржи, цена закрытия 1 февраля составила 76,14 руб. за $1, а к 18:30 мск сегодня — 75,69 руб. Евро снизился с 91,78 руб. до 91,08 руб. соответственно.