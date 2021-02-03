В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку не во всех регионах

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова. По ее словам, сейчас программа распространяется на все регионы. В результате наибольшее числе выданных ипотечных кредитов приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.