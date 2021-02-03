В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку не во всех регионах
Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых необходимо продлить для тех регионов, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья, в целом ее необходимо постепенно сворачивать, заявила в интервью «РИА Новости» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова. По ее словам, сейчас программа распространяется на все регионы. В результате наибольшее числе выданных ипотечных кредитов приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.
Из-за большого инвестиционного спроса, особенно в крупных городах, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, так как обеспеченные льди используют недвижимость как один из способов вложения денег, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье. Изначальная цель — сделать жилье доступным широким слоям населения, отметила Данилова.
В апреле 2020 г. в России стартовала государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она действует до 1 июля 2021 г. при покупке жилья на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Оператором программы выступает «Дом.рф.
Президент России Владимир Путин в эфире "Россия 24" заявлял о нехватке доступного жилья и росте цен на него в регионах. Президент предложил обсудить меры для выравнивания ценовой ситуации на рынке недвижимости, в том числе с помощью увеличения предложения. По его словам, в рамках программы льготной ипотеки выданы кредиты на сумму около 1 трлн руб., почти 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке.