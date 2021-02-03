Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Ведомости

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых необходимо продлить для тех регионов, где складывается более сложная ситуация на рынке жилья, в целом ее необходимо постепенно сворачивать, заявила в интервью «РИА Новости» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», — предложила Данилова. По ее словам, сейчас программа распространяется на все регионы. В результате наибольшее числе выданных ипотечных кредитов приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

Из-за большого инвестиционного спроса, особенно в крупных городах, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, так как обеспеченные льди используют недвижимость как один из способов вложения денег, особенно при снижении ставок и росте цен на жилье. Изначальная цель — сделать жилье доступным широким слоям населения, отметила Данилова.

В апреле 2020 г. в России стартовала государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она действует до 1 июля 2021 г. при покупке жилья на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Оператором программы выступает «Дом.рф.

Президент России Владимир Путин в эфире "Россия 24" заявлял о нехватке доступного жилья и росте цен на него в регионах. Президент предложил обсудить меры для выравнивания ценовой ситуации на рынке недвижимости, в том числе с помощью увеличения предложения. По его словам, в рамках программы льготной ипотеки выданы кредиты на сумму около 1 трлн руб., почти 350 тыс. семей купили квартиры на первичном рынке.

Ранее по теме: Большинство россиян устраивают жилищные условия

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных