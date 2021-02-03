Эксперты оценили изменение расходов россиян после отмены ограничений
Доля клиентов, совершивших транзакции в ресторанах Москвы в ночное время, на прошлой неделе выросла до 5,7%, в начале года показатель составлял 4%, сообщил РБК со ссылкой на исследование «СберИндекс». В январе прошлого года показатель составлял 5,6%, отметили аналитики.
27 января власти Москвы отменили ограничение на ночную работу баров, кафе и ресторанов в городе. По данным исследования, средний чек в кафе и ресторанах в последние выходные января вырос на 5,9% по сравнению с началом года — до 1264 руб. За аналогичный период прошлого года средний чек составлял 1176 руб.
Также выросла доля заказов такси ночью с 14,9% до снятия ограничений до 15,2% после их отмены, однако показатель не достиг уровня 2020 г. — 17,5%.
В Санкт-Петербурге ограничения на работу общепита сняли на два дня позже, чем в Москве. В Петербурге доля клиентов, совершивших операции после 23:00, увеличилась до 6,6%, в начале года показатель был на уровне 4,8%, в 2020 г. — 8,3%. Средний чек после снятия ограничений вырос до 798 руб., в начале года — 600 руб. Аналитики отметили, что отмена ограничений не повлияла на спрос на такси.
По данным «Платформы ОФД», средний чек в барах и ресторанах в последнюю неделю января составил 1450 руб. — на 5% ниже, чем в период с 4 по 10 января. Частота покупок и объем продаж в денежном выражении выросли на 10%. В Москве средний чек в заведениях общепита уменьшился на 4% по сравнению с началом года — до 1720 руб., частота покупок выросла на 24%, объем продаж в денежном выражении — на 30%.