Эксперты оценили изменение расходов россиян после отмены ограничений

В Санкт-Петербурге ограничения на работу общепита сняли на два дня позже, чем в Москве. В Петербурге доля клиентов, совершивших операции после 23:00, увеличилась до 6,6%, в начале года показатель был на уровне 4,8%, в 2020 г. — 8,3%. Средний чек после снятия ограничений вырос до 798 руб., в начале года — 600 руб. Аналитики отметили, что отмена ограничений не повлияла на спрос на такси.