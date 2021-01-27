Россияне в январе увеличили траты на хлеб и гречку
Траты россиян на базовые продукты питания, в числе которых хлеб, гречка, мука и подсолнечное масло, с 1 по 25 января по сравнению с декабрем выросли на 1,5–4%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные «Платформа ОФД».
Так, чек по хлебу вырос по отношению к декабрю на 4% (25 руб.), а к январю 2020 г. — на 11,5%.. По пшеничной муке и подсолнечному маслу средние чеки прибавили по 3% к декабрю (71 руб). По подсолнечному маслу средний чек вырос +47% к уровню января прошлого года, до 107 руб. Средний чек по гречке рос на 1,5%, до 67 руб. (+26% к январю 2020 г. ).
Единственной позицией, по которой средний чек снизился, оказался сахар-песок (-4%, до 52 руб). Однако по сравнению с прошлым годом и он вырос на 68%.
Ранее, как сообщили «Ведомостям» источники, Минсельхоз призвал регионы сдержать рост цен на яйца и макароны. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании ведомства с отраслевыми союзами и региональными аграрными ведомствами 20 января сообщила о подорожании макарон на 8% за первые три недели января. По ее мнению, для такой динамики нет никаких объективных причин.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
В частности, чтобы сократить вывоз зерна за рубеж и не допустить удорожания сырья для продуктов питания, с 15 февраля по 28 февраля будут скорректированы экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Экспорт вне квоты, равной 17,5 млн т. будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем 100 евро за 1000 кг.