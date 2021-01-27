Россияне в январе увеличили траты на хлеб и гречку

Так, чек по хлебу вырос по отношению к декабрю на 4% (25 руб.), а к январю 2020 г. — на 11,5%.. По пшеничной муке и подсолнечному маслу средние чеки прибавили по 3% к декабрю (71 руб). По подсолнечному маслу средний чек вырос +47% к уровню января прошлого года, до 107 руб. Средний чек по гречке рос на 1,5%, до 67 руб. (+26% к январю 2020 г. ).