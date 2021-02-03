Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций

В министерстве считают, что ОАР будет привлекательным для тех, против кого уже ввели санкции и тех, кто рискует попасть под них, сообщили в пресс-службе ведомства. С 2014 года США и ЕС вводят санкции против компаний, которые ведут бизнес в Крыму из-за присоединения к России.