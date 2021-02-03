Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций

Ведомости

Минэкономики разработало законопроект об особых административных районах (ОАР) в Крыму и Севастополе. Его главным преимуществом станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России. Это поможет защититься от западных санкций. ОАР будет действовать наряду со свободной экономической зоной (СЭЗ) на всей территории региона, пишет РБК со ссылкой на документ, Минэкономики подтвердило его подлинность.

В министерстве считают, что ОАР будет привлекательным для тех, против кого уже ввели санкции и тех, кто рискует попасть под них, сообщили в пресс-службе ведомства. С 2014 года США и ЕС вводят санкции против компаний, которые ведут бизнес в Крыму из-за присоединения к России.

ОАР будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона. Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, не имеющие филиалов и представительств за пределами Крыма. Также участники обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова. Инвестпроект в ОАР должен включать вложение не менее 150 млн руб. Они должны пойти на развитие или создание производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан.

Крым стал частью России в результате референдума, который был проведен в марте 2014 г. Евросоюз в ответ ввел санкции в отношении России. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался. В 2015 г. санкции привязали к выполнению минских соглашений. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

Ранее по теме: Зеленский утвердил новые санкции против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных