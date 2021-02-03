Власти предложили для Крыма особый правовой режим для защиты от санкций
Минэкономики разработало законопроект об особых административных районах (ОАР) в Крыму и Севастополе. Его главным преимуществом станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России. Это поможет защититься от западных санкций. ОАР будет действовать наряду со свободной экономической зоной (СЭЗ) на всей территории региона, пишет РБК со ссылкой на документ, Минэкономики подтвердило его подлинность.
В министерстве считают, что ОАР будет привлекательным для тех, против кого уже ввели санкции и тех, кто рискует попасть под них, сообщили в пресс-службе ведомства. С 2014 года США и ЕС вводят санкции против компаний, которые ведут бизнес в Крыму из-за присоединения к России.
ОАР будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя, как и свободная экономическая зона. Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, не имеющие филиалов и представительств за пределами Крыма. Также участники обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова. Инвестпроект в ОАР должен включать вложение не менее 150 млн руб. Они должны пойти на развитие или создание производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан.
Крым стал частью России в результате референдума, который был проведен в марте 2014 г. Евросоюз в ответ ввел санкции в отношении России. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался. В 2015 г. санкции привязали к выполнению минских соглашений. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.