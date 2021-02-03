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Экономика

Bloomberg оценил спад российской экономики в период пандемии

Ведомости

Падение экономики в России в 2020 г. было меньшим, чем в большинстве крупных стран, сообщил Bloomberg. ВВП страны сократился на 3,1%, эксперты издания ожидали падение на 3,7%. 

Согласно опросу издания, экономика России вырастет в 2021 г., однако могут быть риски из-за более медленной, чем планировалось, вакцинации населения от коронавируса. «Российская экономика выглядит устойчивой, но ВВП не отражает полную стоимость пандемии. Долгая и жестокая вторая волна (заболеваемости коронавирусом. — Ведомости) принесла огромные человеческие жертвы», — заявил экономист издания Скотт Джонсон. В качестве сравнения агентство приводит прогнозы по падению экономики еврозоны. Там спад может составить 7,3%.

Bloomberg рассказал, что наибольший удар по экономике России пришелся на первое полугодие, когда правительство ввело режим самоизоляции и резко упал мировой спрос на нефть из-за закрытия границ. 

ВВП России в 2020 г. снизился на 3,1%, следует из данных Росстата. Это лучше прогноза Минэкономразвития, которое предполагало, что снижение составит 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн руб. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на 7,8%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы. 

Больше всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на услуги: гостиницы и рестораны (-24,1%), культура и спорт (-11,4%) и транспорт (-10,3%), а бытовые услуги показали спад на 6,8%. Рост показали наиболее востребованные в этом году сферы — финансы и здравоохранение (+7,9%), здравоохранение и соцуслуги (+0,3%), а также информация и связь (+0,2%).

Ранее по теме: ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных