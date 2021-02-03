Bloomberg оценил спад российской экономики в период пандемии
Падение экономики в России в 2020 г. было меньшим, чем в большинстве крупных стран, сообщил Bloomberg. ВВП страны сократился на 3,1%, эксперты издания ожидали падение на 3,7%.
Согласно опросу издания, экономика России вырастет в 2021 г., однако могут быть риски из-за более медленной, чем планировалось, вакцинации населения от коронавируса. «Российская экономика выглядит устойчивой, но ВВП не отражает полную стоимость пандемии. Долгая и жестокая вторая волна (заболеваемости коронавирусом. — Ведомости) принесла огромные человеческие жертвы», — заявил экономист издания Скотт Джонсон. В качестве сравнения агентство приводит прогнозы по падению экономики еврозоны. Там спад может составить 7,3%.
Bloomberg рассказал, что наибольший удар по экономике России пришелся на первое полугодие, когда правительство ввело режим самоизоляции и резко упал мировой спрос на нефть из-за закрытия границ.
ВВП России в 2020 г. снизился на 3,1%, следует из данных Росстата. Это лучше прогноза Минэкономразвития, которое предполагало, что снижение составит 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн руб. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на 7,8%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы.
Больше всего сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на услуги: гостиницы и рестораны (-24,1%), культура и спорт (-11,4%) и транспорт (-10,3%), а бытовые услуги показали спад на 6,8%. Рост показали наиболее востребованные в этом году сферы — финансы и здравоохранение (+7,9%), здравоохранение и соцуслуги (+0,3%), а также информация и связь (+0,2%).