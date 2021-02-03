Bloomberg оценил спад российской экономики в период пандемии

ВВП России в 2020 г. снизился на 3,1%, следует из данных Росстата. Это лучше прогноза Минэкономразвития, которое предполагало, что снижение составит 3,8%. Объем ВВП в текущих ценах составил 106,607 трлн руб. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на 7,8%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы.