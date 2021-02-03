Россия разрешила поставки томатов с 12 предприятий Азербайджана
Россельхознадзор разрешил поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий с 5 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор разрешает поставки в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий», – говорится в сообщении. Разрешение дано под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана и на основании отрицательных результатов карантинной фитосанитарной экспертизы, объяснили в ведомстве.
Россельхознадзор совместно с азербайджанскими коллегами проводит видеоинспекции предприятий республики и проверяет растительную продукцию на предмет заражения томатной молью.
Россельхознадзор запретил с 10 декабря 2020 года ввоз в Россию яблок и томатов из Азербайджана. В продуктах были найдены южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. Позже ведомство частично смягчило ограничения.