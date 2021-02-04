Росстат сообщил о росте цен на бензин в России

По данным ведомства, за неделю топливо подорожало в 62 центрах субъектов страны. Сильнее всего цены выросли в Красноярске (на 1,1%, до 45,53 руб.), Улан-Удэ (на 1%, до 47,19 руб.) и Элисте (на 0,9%, до 46,5 руб.). В то же время на 0,1% — до 46,14 руб. — снизилась стоимость бензина в Самаре.