Росстат сообщил о росте цен на бензин в России
Средняя цена на литр бензина в России в период с 25 по 31 января выросла на 22 копейки (0,2%) — до 46,57 руб., сообщил Росстат. Средняя стоимость литра бензина марки АИ-98 составила 54,11 руб, АИ-95 — 47,54 руб., АИ-92 — 43,87 руб. Дизельное топливо подорожало на 2 копейки (0,1%), достигнув 48,96 руб.
«Необходимо учесть, что данные цены формировались на основе разных долей потребления бензина и дизельного топлива в субъектах Российской Федерации (на 25 января — на долях для 2020 года, на 1 февраля — на актуализированных долях для 2021 года)» — уточнили в ведомстве.
Данные об объемах потребления товаров в России Росстат актуализирует ежегодно. Так, после переоценки доля потребления непродовольственных товаров в России снизилась на 0,2%.
По данным ведомства, за неделю топливо подорожало в 62 центрах субъектов страны. Сильнее всего цены выросли в Красноярске (на 1,1%, до 45,53 руб.), Улан-Удэ (на 1%, до 47,19 руб.) и Элисте (на 0,9%, до 46,5 руб.). В то же время на 0,1% — до 46,14 руб. — снизилась стоимость бензина в Самаре.
В Москве и Санкт-Петербурге за указанный период средние цены на топливо выросли на 0,2% — до 48,02 руб. и 47,41 руб. соответственно. Дороже всего бензин стоит в Якутске — 55,91 руб. за литр.