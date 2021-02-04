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Росстат сообщил о росте цен на бензин в России

Ведомости

Средняя цена на литр бензина в России в период с 25 по 31 января выросла на 22 копейки (0,2%) — до 46,57 руб., сообщил Росстат. Средняя стоимость литра бензина марки АИ-98 составила 54,11 руб, АИ-95 — 47,54 руб., АИ-92 — 43,87 руб. Дизельное топливо подорожало на 2 копейки (0,1%), достигнув 48,96 руб.

«Необходимо учесть, что данные цены формировались на основе разных долей потребления бензина и дизельного топлива в субъектах Российской Федерации (на 25 января — на долях для 2020 года, на 1 февраля — на актуализированных долях для  2021 года)» — уточнили в ведомстве. 

Данные об объемах потребления товаров в России Росстат актуализирует ежегодно. Так, после переоценки доля потребления непродовольственных товаров в России снизилась на 0,2%.

По данным ведомства, за неделю топливо подорожало в 62 центрах субъектов страны. Сильнее всего цены выросли в Красноярске (на 1,1%, до 45,53 руб.), Улан-Удэ (на 1%, до 47,19 руб.) и Элисте (на 0,9%, до 46,5 руб.). В то же время на 0,1% — до 46,14 руб. — снизилась стоимость бензина в Самаре.

В Москве и Санкт-Петербурге за указанный период средние цены на топливо выросли на 0,2% — до 48,02 руб. и 47,41 руб. соответственно. Дороже всего бензин стоит в Якутске — 55,91 руб. за литр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных