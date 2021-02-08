Цена нефти Brent превысила $60 впервые с января прошлого года
Сегодня в ходе торгов к 8:30 мск стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent составила $60,05 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Показатель превысил $60 впервые более чем за год. Ранее он был на подобном уровне 7 января прошлого года.
Нефть марки WTI также растет в цене. Наибольшая стоимость ее мартовского фьючерса утром 8 февраля составила $57,54 за баррель. Это рекорд с конца мая 2019 г.
Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. на фоне позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05.
Однако, несмотря на наблюдаемое в настоящий момент подорожание сырья, российская нефть, наоборот, дешевеет. 1 февраля Минфин отчитался, что Urals в январе упала в цене на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $54,41 за баррель.
В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило рост цены нефти до $70 за баррель к 2025 г. в случае, если в течение 2021 г. сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией.