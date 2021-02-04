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Минэнерго США допустило рост цены нефти Brent выше $173

Ведомости

Цена на нефть марки Brent может подняться выше $173 к 2050 г. при высоких общемировых ценах на энергоноситель, следует из обновленного прогноза Минэнерго США.

«В случае высокой общемировой цены на нефть стоимость сырой нефти марки Brent в долларах [по курсу] 2020 г. достигнет 173 долларов за баррель к 2050 году по сравнению с 95 долларами за баррель в базовом сценарии и 48 долларами за баррель в случае низкой цены на нефть», — говорится в документе. До начала пандемии в 2020 г. прогноз Минэнерго при «оптимистичном» сценарии доводил цену на нефть марки Brent через 30 лет до $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105.

По итогам 2020 г. Минэнерго США делает вывод, что для возврата потребления энергии в стране на уровень 2019 г. «потребуются годы», однако не может назвать точной даты восстановления. В то же время там признают, что «нефть остается наиболее потребляемым топливом в Соединенных Штатах»

В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило подорожание нефти до $70 за баррель к 2025 г. в случае, если в течение 2021 г. сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией. Если же восстановление замедлится, то нефть к 2025 г. дойдет только до $59 за баррель, а до $72 в — 2040 г.

Ранее по теме: Цена нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с января 2020 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных