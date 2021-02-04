Минэнерго США допустило рост цены нефти Brent выше $173

«В случае высокой общемировой цены на нефть стоимость сырой нефти марки Brent в долларах [по курсу] 2020 г. достигнет 173 долларов за баррель к 2050 году по сравнению с 95 долларами за баррель в базовом сценарии и 48 долларами за баррель в случае низкой цены на нефть», — говорится в документе. До начала пандемии в 2020 г. прогноз Минэнерго при «оптимистичном» сценарии доводил цену на нефть марки Brent через 30 лет до $183 за баррель, при негативном — $46, а при базовом — $105.