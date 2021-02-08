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Минэнерго не выявило отклонений в тарифах на электроэнергию

Ведомости

Рост цены оптового рынка электроэнергии в России, о котором заявил регулятор энергорынков «Совет рынка», произошел в рамках инфляции, он не отражается на тарифах на электроэнергию для населения, сообщил «Ведомостям» замминистра энергетики Павел Сниккарс.

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнернию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло», — заявил он.

Сниккарс пояснил, что по итогам прошлого года рост оптовых цен на электроэнергию был существенно ниже инфляции. Она по итогам года была выше цели в 4% — 4,9%. В связи с этим Минэнерго не увидело рисков для населения в связи с текущей ситуацией. 

Из обзора регулятора энергорынков «Совета рынка», который опубликовал «Коммерсантъ», стало известно, что одноставочная цена оптового рынка в 2020 г., включающая в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть), увеличилась на 3,4% до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч в европейской части России и на Урале. В Сибири цена выросла на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт/ч. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных