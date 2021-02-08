Минэнерго не выявило отклонений в тарифах на электроэнергию

Из обзора регулятора энергорынков «Совета рынка», который опубликовал «Коммерсантъ», стало известно, что одноставочная цена оптового рынка в 2020 г., включающая в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть), увеличилась на 3,4% до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч в европейской части России и на Урале. В Сибири цена выросла на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт/ч.