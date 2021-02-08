Минэнерго не выявило отклонений в тарифах на электроэнергию
Рост цены оптового рынка электроэнергии в России, о котором заявил регулятор энергорынков «Совет рынка», произошел в рамках инфляции, он не отражается на тарифах на электроэнергию для населения, сообщил «Ведомостям» замминистра энергетики Павел Сниккарс.
«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнернию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло», — заявил он.
Сниккарс пояснил, что по итогам прошлого года рост оптовых цен на электроэнергию был существенно ниже инфляции. Она по итогам года была выше цели в 4% — 4,9%. В связи с этим Минэнерго не увидело рисков для населения в связи с текущей ситуацией.
Из обзора регулятора энергорынков «Совета рынка», который опубликовал «Коммерсантъ», стало известно, что одноставочная цена оптового рынка в 2020 г., включающая в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть), увеличилась на 3,4% до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч в европейской части России и на Урале. В Сибири цена выросла на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт/ч.