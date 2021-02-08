Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд

Стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале (первой зоне) снизилась на 6% до 1199 руб. за 1 МВт/ч, в Сибири (второй зоне) — на 3,9% до 859,5 руб. за 1 МВт/ч. Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин пояснил, что снижение показателя вызвано снижением спроса на 2,3% и увеличением объема ценопринимания из-за ввода новых АЭС и роста выработки ГЭС в среднем на 2 — 2,2 ГВт. Цены на мощность выросли в первой зоне на 14,3% до 888,4 тыс. руб., во второй зоне — на 7,1% до 652,2 тыс. руб.