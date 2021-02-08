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Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд

Ведомости

Цены на электричество в России в 2020 г. достигли максимума за пять лет, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор регулятора энергорынков «Совета рынка». Свою роль в этом сыграли нерыночные надбавки, указывают эксперты.

Одноставочная цена оптового рынка в 2020 г. увеличилась на 3,4% до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч в европейской части России и на Урале. В Сибири цена выросла на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт/ч. 

Издание пояснило, что одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). В 2020 г. стоимость электричества упала, а стоимость мощности - выросла.

Стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале (первой зоне) снизилась на 6% до 1199 руб. за 1 МВт/ч, в Сибири (второй зоне) — на 3,9% до 859,5 руб. за 1 МВт/ч. Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин пояснил, что снижение показателя вызвано снижением спроса на 2,3% и увеличением объема ценопринимания из-за ввода новых АЭС и роста выработки ГЭС в среднем на 2 — 2,2 ГВт. Цены на мощность выросли в первой зоне на 14,3% до 888,4 тыс. руб., во второй зоне — на 7,1% до 652,2 тыс. руб.

Согласно прогнозу «Совета рынка», в 2021 г. одноставочная оптовая цена на электроэнергию вырастет на 5,6%: в первой зоне на 3,8%, во второй — на 13,4%. Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» прогнозирует рост цены на 5,5% в среднем по России. По мнению Савина, средняя одноставочная цена увеличится на 12% в 2021 г., с 2022 по 2025 гг. темпы роста могут снизиться до 4-5% в год. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных