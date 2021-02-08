Цены на электричество в России побили пятилетний рекорд
Цены на электричество в России в 2020 г. достигли максимума за пять лет, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор регулятора энергорынков «Совета рынка». Свою роль в этом сыграли нерыночные надбавки, указывают эксперты.
Одноставочная цена оптового рынка в 2020 г. увеличилась на 3,4% до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт/ч в европейской части России и на Урале. В Сибири цена выросла на 0,6% и составила 1,78 тыс. руб. за 1 МВт/ч.
Издание пояснило, что одноставочная цена включает в себя стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). В 2020 г. стоимость электричества упала, а стоимость мощности - выросла.
Стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале (первой зоне) снизилась на 6% до 1199 руб. за 1 МВт/ч, в Сибири (второй зоне) — на 3,9% до 859,5 руб. за 1 МВт/ч. Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин пояснил, что снижение показателя вызвано снижением спроса на 2,3% и увеличением объема ценопринимания из-за ввода новых АЭС и роста выработки ГЭС в среднем на 2 — 2,2 ГВт. Цены на мощность выросли в первой зоне на 14,3% до 888,4 тыс. руб., во второй зоне — на 7,1% до 652,2 тыс. руб.
Согласно прогнозу «Совета рынка», в 2021 г. одноставочная оптовая цена на электроэнергию вырастет на 5,6%: в первой зоне на 3,8%, во второй — на 13,4%. Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» прогнозирует рост цены на 5,5% в среднем по России. По мнению Савина, средняя одноставочная цена увеличится на 12% в 2021 г., с 2022 по 2025 гг. темпы роста могут снизиться до 4-5% в год.