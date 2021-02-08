Названы регионы России с самым доступным бензином

Минимальная стоимость бензина в середине января зафиксирована в Челябинской области – 40,04 руб. за литр, Алтайском крае – 40,91 руб., Кемеровской области – 41,03 руб., республике Алтай – 41,07 руб. и Курганской области – 41,07 руб. Больше всего цена бензина с середины января 2020 г. по середину января 2021 г. выросла в Магаданской области – на 7,7%, Сахалинской области – 7,3%, Чукотском АО – 7,1%, Забайкальском крае – 6,8% и в Ингушетии – 6,3%.