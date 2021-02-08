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Названы регионы России с самым доступным бензином

Ведомости

Больше всего бензина АИ-92 на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Чукотского АО, к такому выводу в результате исследования пришли аналитики «РИА Новости».

«Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров топлива в месяц. Второе место у Москвы (1944 литра), третье – у Чукотки (1707 л)», — говорится в сообщении. В пятерку регионов с наиболее доступным бензином также вошли Ненецкий АО и Магаданская область.

Наименее доступный бензин продается в Дагестане (560 л), Ивановской области (569 л), Карачаево-Черкесии (573 л), Кабардино-Балкарии (584 л) и Ингушетии (591 л). «Эксперты объясняют это не только ценами на бензин, которые там выше среднероссийских, но и низкими зарплатами», — объяснили в «РИА Новости».

Наиболее дорогой бензин марки АИ-92 по состоянию на середину января 2021 г. продавался в Чукотском АО – 60 руб. за литр, республике Саха – 54,38 руб., Магаданской области – 53,92 руб., Сахалинской области – 51,67 руб. и Камчатском крае – 50,91 руб. «Традиционно высокая цена бензина в дальневосточных регионах объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями», — рассказали аналитики.

Минимальная стоимость бензина в середине января зафиксирована в Челябинской области – 40,04 руб. за литр, Алтайском крае – 40,91 руб., Кемеровской области – 41,03 руб., республике Алтай – 41,07 руб. и Курганской области – 41,07 руб. Больше всего цена бензина с середины января 2020 г. по середину января 2021 г. выросла в Магаданской области – на 7,7%, Сахалинской области – 7,3%, Чукотском АО – 7,1%, Забайкальском крае – 6,8% и в Ингушетии – 6,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных