Цена Brent превысила $61 впервые более чем за год
Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent превысила $61 за баррель впервые с января прошлого года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Сегодня в ходе торгов к 07:30 мск стоимость Brent составила $61,03 за баррель. До этого выше отметки $61 стоимость Brent поднималась 7 января 2020 г., тогда баррель стоил $61,35.
Нефть марки WTI также растет в цене. Наибольшая стоимость ее мартовского фьючерса утром 9 февраля составила $58,49 за баррель. Это рекорд с апреля 2019 г.
Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. на фоне позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05.
Однако, несмотря на наблюдаемое в настоящий момент подорожание сырья, российская нефть, наоборот, дешевеет. 1 февраля Минфин отчитался, что Urals в январе упала в цене на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $54,41 за баррель.
В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило рост цены нефти до $70 за баррель к 2025 г. в случае, если в течение 2021 г. сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией.