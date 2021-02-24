Россия выделит Киргизии 623 млн рублей на создание системы маркировки товаров
Россия окажет Киргизии безвозмездную техническую помощь в создании системы маркировки товаров средствами идентификации. Соответствующее соглашение подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер-министр – министр финансов и экономики Киргизии Улукбек Кармышаков, сообщает пресс-служба Минпромторга.
В рамках соглашения Россия выделит Киргизии 623 млн руб. на финансирование проекта, который планируется завершить в течение полутора лет. Это позволит Киргизии создать национальную информационную системы маркировки товаров, что должно повысить прозрачность товарооборота при международной торговле, также данная мера поможет в борьбе с контрафактом на рынках стран-членов ЕАЭС.
«У нас эта система работает достаточно успешно, за счет того, что мы внедрили ее в отношении широкого спектра отраслей. Это означает дополнительные поступления налогов в бюджет, «чистоту» рынка и возможность для добросовестных производителей выходить со своей продукцией на рынок, не боясь конкуренции теневого сегмента. Для потребителей это возможность приобретать качественный и безопасный для здоровья товар, а в перспективе – проверять любые товары на территории ЕАЭС в единой системе, в независимости от страны их происхождения», — приводится в сообщении заявление Мантурова.
Как добавили в ведомстве, власти Киргизии обратились к России за помощью в создании системы маркировки товаров еще в 2019 году. Правительство России одобрило данный проект в декабре 2020 года.