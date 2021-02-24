Россия выделит Киргизии 623 млн рублей на создание системы маркировки товаров

«У нас эта система работает достаточно успешно, за счет того, что мы внедрили ее в отношении широкого спектра отраслей. Это означает дополнительные поступления налогов в бюджет, «чистоту» рынка и возможность для добросовестных производителей выходить со своей продукцией на рынок, не боясь конкуренции теневого сегмента. Для потребителей это возможность приобретать качественный и безопасный для здоровья товар, а в перспективе – проверять любые товары на территории ЕАЭС в единой системе, в независимости от страны их происхождения», — приводится в сообщении заявление Мантурова.