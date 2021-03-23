На границе с Китаем возникли заторы из-за российских поездов с лесом и углем
По данным РЖД, сейчас в очереди на пересечение российско-китайской границы находятся более 70 поездов, из которых свыше 20 контейнерных поездов, десять — с лесом, десять — с углем. «Пробки», по данным российской монополии, из поездов образовались в связи с отказами в приеме составов со стороны Китая со 2 по 5 и с 12 по 18 марта. Тогда Пекин вводил ограничения на ввоз 50% упомянутых грузов.
В пресс-службе РЖД изданию подтвердили ограничение приема грузов на погранпереходах с Китаем и пояснили, что проблемы с вывозом леса связаны с повышенными требованиям контрольно-надзорных органов КНР. Требования к углю китайские власти повысили еще в середине прошлого года и теперь соглашаются принимать его только в контейнерах.
Российские лесопромышленники и угольщики в обращениях к региональным властям, на которые ссылается издание, жалуются на проблемы с отправкой грузов в Китай с декабря. Они отмечают, что сейчас происходит затоваривание складов, а в целом создавшаяся обстановка может привести к снижению объемов экспорта и падению отчислений от него в бюджет.
Опрошенные изданием эксперты считают, что заторы поездов на границе с Китаем связаны с общей эпидемиологической ситуацией и жесткой позицией Пекина, который пользуется пандемией для ужесточения норм по отношению к иностранным поставщикам. Сами китайские власти объясняют задержки необходимостью санобработки входящих составов, перестав принимать с 2021 г. российские сертификаты о ней.
Уголь – основной груз РЖД. Его доля в грузообороте железнодорожной монополии составляет 44%. Экспортная выручка от продажи российского угля составляет около 4% общих поступлений от экспорта товаров. В феврале в Минэнерго заявили «Ведомостям», что российские угольщики планируют нарастить экспорт продукции за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к 2025 г., до 174 млн т – на 42% больше, чем было экспортировано в 2020 г.