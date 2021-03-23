Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

На границе с Китаем возникли заторы из-за российских поездов с лесом и углем

Ведомости

РЖД в марте не менее двух раз ограничивала погрузку леса, угля и удобрений в Китай через пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия из-за скопления поездов на путях, сообщает РБК со ссылкой на телеграммы перевозчика грузоотправителям.

По данным РЖД, сейчас в очереди на пересечение российско-китайской границы находятся более 70 поездов, из которых свыше 20 контейнерных поездов, десять — с лесом, десять — с углем. «Пробки», по данным российской монополии, из поездов образовались в связи с отказами в приеме составов со стороны Китая со 2 по 5 и с 12 по 18 марта. Тогда Пекин вводил ограничения на ввоз 50% упомянутых грузов.

В пресс-службе РЖД изданию подтвердили ограничение приема грузов на погранпереходах с Китаем и пояснили, что проблемы с вывозом леса связаны с повышенными требованиям контрольно-надзорных органов КНР. Требования к углю китайские власти повысили еще в середине прошлого года и теперь соглашаются принимать его только в контейнерах.

Российские лесопромышленники и угольщики в обращениях к региональным властям, на которые ссылается издание, жалуются на проблемы с отправкой грузов в Китай с декабря. Они отмечают, что сейчас происходит затоваривание складов, а в целом создавшаяся обстановка может привести к снижению объемов экспорта и падению отчислений от него в бюджет.

Опрошенные изданием эксперты считают, что заторы поездов на границе с Китаем связаны с общей эпидемиологической ситуацией и жесткой позицией Пекина, который пользуется пандемией для ужесточения норм по отношению к иностранным поставщикам. Сами китайские власти объясняют задержки необходимостью санобработки входящих составов, перестав принимать с 2021 г. российские сертификаты о ней.

Уголь – основной груз РЖД. Его доля в грузообороте железнодорожной монополии составляет 44%. Экспортная выручка от продажи российского угля составляет около 4% общих поступлений от экспорта товаров. В феврале в Минэнерго заявили «Ведомостям», что российские угольщики планируют нарастить экспорт продукции за счет Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) к 2025 г., до 174 млн т – на 42% больше, чем было экспортировано в 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных