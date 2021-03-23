На границе с Китаем возникли заторы из-за российских поездов с лесом и углем

По данным РЖД, сейчас в очереди на пересечение российско-китайской границы находятся более 70 поездов, из которых свыше 20 контейнерных поездов, десять — с лесом, десять — с углем. «Пробки», по данным российской монополии, из поездов образовались в связи с отказами в приеме составов со стороны Китая со 2 по 5 и с 12 по 18 марта. Тогда Пекин вводил ограничения на ввоз 50% упомянутых грузов.