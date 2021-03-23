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Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала марта

Ведомости

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с 1 марта, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:54 мск курс евро достиг 90,0125 руб. (+0,57%). К 12: 00 мск он стабилизировался на отметке 89,96 руб. Доллар торгуется на отметке 75,64 руб. (+0,70).

Индекс Мосбиржи находится на отметке 1 464,74 (-0,70%), индекс РТС — 1 441,49 (-1,78%). Нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE торгуется в районе отметки $63,66 (-1,48%).

Накануне курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 75 руб. впервые с 22 февраля. Ослабление рубля произошло на фоне обсуждения новых антироссийских санкций Евросоюзом, а также слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, допустившей дальнейшее повышение ключевой ставки до конца 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных