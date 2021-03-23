Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала марта

Накануне курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 75 руб. впервые с 22 февраля. Ослабление рубля произошло на фоне обсуждения новых антироссийских санкций Евросоюзом, а также слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, допустившей дальнейшее повышение ключевой ставки до конца 2021 г.