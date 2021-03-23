Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала марта
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 руб. впервые с 1 марта, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 11:54 мск курс евро достиг 90,0125 руб. (+0,57%). К 12: 00 мск он стабилизировался на отметке 89,96 руб. Доллар торгуется на отметке 75,64 руб. (+0,70).
Индекс Мосбиржи находится на отметке 1 464,74 (-0,70%), индекс РТС — 1 441,49 (-1,78%). Нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE торгуется в районе отметки $63,66 (-1,48%).
Накануне курс доллара на торгах Мосбиржи поднялся выше 75 руб. впервые с 22 февраля. Ослабление рубля произошло на фоне обсуждения новых антироссийских санкций Евросоюзом, а также слов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, допустившей дальнейшее повышение ключевой ставки до конца 2021 г.