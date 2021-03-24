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ФАС не увидела предпосылок для сильного роста цен на топливо

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на АЗС, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Виталия Королева.

«Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был», – сказал Королев. Он отметил, что служба еженедельно докладывает правительству о ситуации с ценами на топливо. «У нас принимаются значительные меры с выяснением ситуации в регионах, мы держим на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг», – объяснил замглавы ФАС.

По его словам, в ведомстве не видят отрицательного эффекта от демпфирующего механизма, он позволяет стабилизировать рынок нефтепродуктов. 

Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо Независимого топливного союза (НТС) премьер-министру Михаилу Мишустину сообщила, что розничные цены на бензин в России до конца этого года могут вырасти выше инфляции, при худшем сценарии – на 14%. В НТС предложили премьер-министру снизить акцизы на бензин и дизель пятого экологического класса, отменить демпфер и увеличить объемы реализации на бирже до 25% производства бензина и до 15% производства дизеля.

Позже ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина сообщил, что правительство и Минэнерго приняли необходимые меры реагирования на рост оптовых цен на бензин. С 1 мая будет скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам, увеличены и нормативы продаж на бирже.

Ранее по теме: Топливный союз предупредил о риске подорожания бензина на 14%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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