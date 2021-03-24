ФАС не увидела предпосылок для сильного роста цен на топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит предпосылок для значительного роста цен на топливо на АЗС, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Виталия Королева.
«Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был», – сказал Королев. Он отметил, что служба еженедельно докладывает правительству о ситуации с ценами на топливо. «У нас принимаются значительные меры с выяснением ситуации в регионах, мы держим на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг», – объяснил замглавы ФАС.
По его словам, в ведомстве не видят отрицательного эффекта от демпфирующего механизма, он позволяет стабилизировать рынок нефтепродуктов.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо Независимого топливного союза (НТС) премьер-министру Михаилу Мишустину сообщила, что розничные цены на бензин в России до конца этого года могут вырасти выше инфляции, при худшем сценарии – на 14%. В НТС предложили премьер-министру снизить акцизы на бензин и дизель пятого экологического класса, отменить демпфер и увеличить объемы реализации на бирже до 25% производства бензина и до 15% производства дизеля.
Позже ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина сообщил, что правительство и Минэнерго приняли необходимые меры реагирования на рост оптовых цен на бензин. С 1 мая будет скорректирован демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам, увеличены и нормативы продаж на бирже.