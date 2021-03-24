ФАС не увидела предпосылок для сильного роста цен на топливо

«Мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как заявляют коллеги, был», – сказал Королев. Он отметил, что служба еженедельно докладывает правительству о ситуации с ценами на топливо. «У нас принимаются значительные меры с выяснением ситуации в регионах, мы держим на пульсе ситуацию на Дальнем Востоке и в Крыму, у нас полный мониторинг», – объяснил замглавы ФАС.