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Минпромторг назвал даты проведения эксперимента по маркировке антисептиков

Ведомости

Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств пройдет в России с 15 мая 2021 г. по 31 августа 2022 г., сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

«С учетом заслушанных докладов был одобрен проект постановления правительства о проведении на территории Российской Федерации соответствующего эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года», – говорится в сообщении.

Срок введения обязательной маркировки антисептиков правительство определит по результатам эксперимента, инициаторами которого выступили представители бизнеса.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснил, что решение о необходимости эксперимента принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы при госкомиссии с участием производителей, представителей профильных некоммерческих общественных организаций и федеральных органов исполнительной власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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