Минпромторг назвал даты проведения эксперимента по маркировке антисептиков
Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств пройдет в России с 15 мая 2021 г. по 31 августа 2022 г., сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
«С учетом заслушанных докладов был одобрен проект постановления правительства о проведении на территории Российской Федерации соответствующего эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года», – говорится в сообщении.
Срок введения обязательной маркировки антисептиков правительство определит по результатам эксперимента, инициаторами которого выступили представители бизнеса.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пояснил, что решение о необходимости эксперимента принято по итогам заседания межведомственной рабочей группы при госкомиссии с участием производителей, представителей профильных некоммерческих общественных организаций и федеральных органов исполнительной власти.