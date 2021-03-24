Минпромторг назвал даты проведения эксперимента по маркировке антисептиков

Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств пройдет в России с 15 мая 2021 г. по 31 августа 2022 г., сообщила пресс-служба Минпромторга по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.