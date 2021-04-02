Власти Москвы предложили бизнесу компенсацию затрат на интернет-рекламу

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в прошлом году, в частности, предприниматели могли компенсировать часть расходов на участие более чем в 1 тыс. выставок в России и за рубежом. Город также компенсировал бизнесу часть затрат на комиссию при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды.