Власти Москвы предложили бизнесу компенсацию затрат на интернет-рекламу
Московские предприниматели могут частично возместить затраты на интернет-рекламу, а также организацию участия в международных выставках. Об этом говорится на официальном портале мэра столицы.
«Теперь бизнесмены могут возместить еще и расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу)», — отмечается в сообщении.
Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо оформить заявку и подать документы до 30 апреля. Компании могут претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат составит 700 тыс. руб., но не более 50% от затрат.
Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в прошлом году, в частности, предприниматели могли компенсировать часть расходов на участие более чем в 1 тыс. выставок в России и за рубежом. Город также компенсировал бизнесу часть затрат на комиссию при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды.
В 2020 г. столицей было одобрено более 3 тыс. заявок на получение субсидий и грантов на общую сумму более 3 млрд руб., отмечается в сообщении.
Самыми востребованными у столичного бизнеса стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.