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Власти Москвы предложили бизнесу компенсацию затрат на интернет-рекламу

Ведомости

Московские предприниматели могут частично возместить затраты на интернет-рекламу, а также организацию участия в международных выставках. Об этом говорится на официальном портале мэра столицы. 

«Теперь бизнесмены могут возместить еще и расходы на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на продвижение продукции, работ и услуг в интернете (контекстную и таргетированную рекламу)», — отмечается в сообщении. 

Для того, чтобы получить компенсацию, необходимо оформить заявку и подать документы до 30 апреля. Компании могут претендовать сразу на несколько видов компенсаций. Максимальный суммарный размер выплат составит 700 тыс. руб., но не более 50% от затрат.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в прошлом году, в частности, предприниматели могли компенсировать часть расходов на участие более чем в 1 тыс. выставок в России и за рубежом. Город также компенсировал бизнесу часть затрат на комиссию при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды.

В 2020 г. столицей было одобрено более 3 тыс. заявок на получение субсидий и грантов на общую сумму более 3 млрд руб., отмечается в сообщении. 

Самыми востребованными у столичного бизнеса стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных