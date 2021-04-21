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Путин заявил о создании нового президентского фонда культурных инициатив

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости создания нового президентского фонда культурных инициатив.

«Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд», — сказал он.

Глава государства также предложил в ближайшие три года направить 24 млрд руб. «на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России».

«Чрезвычайно тоже еще одно важное направление», — подчеркнул Путин. 

21 апреля Путин провел 17-е Федеральное послание. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале «Манеж». В зале присутствуют депутаты, сенаторы, члены правительства, представители администрации президента, Конституционного и Верховного судов, Русской православной церкви и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных