Путин заявил о создании нового президентского фонда культурных инициатив
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости создания нового президентского фонда культурных инициатив.
«Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд», — сказал он.
Глава государства также предложил в ближайшие три года направить 24 млрд руб. «на обновление в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской местности, в малых исторических городах России».
«Чрезвычайно тоже еще одно важное направление», — подчеркнул Путин.
21 апреля Путин провел 17-е Федеральное послание. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале «Манеж». В зале присутствуют депутаты, сенаторы, члены правительства, представители администрации президента, Конституционного и Верховного судов, Русской православной церкви и другие.