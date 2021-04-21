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Силуанов оценил расходы на реализацию послания президента в 400 млрд рублей

Ведомости

На реализацию предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию социальных инициатив потребуется 400 млрд руб. на два года, необходимые ресурсы есть, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», — цитирует ТАСС Силуанова. Он пояснил, что из 400 млрд руб. более 270 млрд придется на инициативы в текущем году, а порядка 130 млрд руб. — в следующем. При этом наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 000 руб. к началу учебного года, общая сумма составит более 170 млрд руб.

По его словам, расходы бюджета на новые социальные инициативы не несут инфляционных рисков. «Это не несет инфляционных рисков, это все будет делаться в рамках тех средств, которые есть в бюджете, без каких-либо дополнительных инструментов привлечения средств на рынке», — сказал он.

Путин выступил 21 апреля с посланием Федеральному собранию. Его основная часть была посвящена новым мерам поддержки семей с детьми, беременных женщин, вузов и регионов, имеющих задолженности. Для президента это 17-е обращение с посланием к Федеральному собранию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных