Силуанов оценил расходы на реализацию послания президента в 400 млрд рублей

«Все озвученные инициативы просчитаны, на них есть необходимые ресурсы», — цитирует ТАСС Силуанова. Он пояснил, что из 400 млрд руб. более 270 млрд придется на инициативы в текущем году, а порядка 130 млрд руб. — в следующем. При этом наиболее существенные ресурсы потребуются на выплаты школьникам по 10 000 руб. к началу учебного года, общая сумма составит более 170 млрд руб.