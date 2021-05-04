В Госдуме разработали законопроект о налоге на роскошь
Законопроект о введении в России с 1 января 2022 г. налога на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов разработан и направлен в правительство, сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия».
«Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержку граждан с низкими доходами», — цитирует пресс-служба главу партии Сергея Миронова.
По мнению депутатов, такой налог должны платить не только физические лица, но и организации и индивидуальные предприниматели, «чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо». При этом налог не должен распространяться на земли сельскохозяйственного назначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, а также недвижимое имущество, которое организации и индивидуальные предприниматели используют для основного вида деятельности.
Ранее Минпромторг включил в список автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, 1298 моделей машин стоимостью более 3 млн руб. В частности, собственники автомобилей стоимостью 5–10 млн руб. и возрастом до пяти лет будут платить налог в двойном размере. На модели стоимостью 10–15 млн руб. и возрастом 10–20 лет предусмотрен налог в тройном размере.