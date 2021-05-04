В Госдуме разработали законопроект о налоге на роскошь

По мнению депутатов, такой налог должны платить не только физические лица, но и организации и индивидуальные предприниматели, «чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо». При этом налог не должен распространяться на земли сельскохозяйственного назначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, а также недвижимое имущество, которое организации и индивидуальные предприниматели используют для основного вида деятельности.