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В Госдуме разработали законопроект о налоге на роскошь

Ведомости

Законопроект о введении в России с 1 января 2022 г. налога на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов разработан и направлен в правительство, сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия».

«Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счет этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержку граждан с низкими доходами», — цитирует пресс-служба главу партии Сергея Миронова.

По мнению депутатов, такой налог должны платить не только физические лица, но и организации и индивидуальные предприниматели, «чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо». При этом налог не должен распространяться на земли сельскохозяйственного назначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, а также недвижимое имущество, которое организации и индивидуальные предприниматели используют для основного вида деятельности.

Ранее Минпромторг включил в список автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, 1298 моделей машин стоимостью более 3 млн руб. В частности, собственники автомобилей стоимостью 5–10 млн руб. и возрастом до пяти лет будут платить налог в двойном размере. На модели стоимостью 10–15 млн руб. и возрастом 10–20 лет предусмотрен налог в тройном размере.

Ранее по теме: В России расширился перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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