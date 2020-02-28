В России расширился перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в список автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, 1298 моделей машин стоимостью более 3 млн руб. Всего в перечне представлены четыре категории машин. Их основное отличие – стоимость. В списке перечислены 632 автомобиля стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., 484 модели стоимостью от 5 млн до 10 млн руб., 100 автомобилей стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. и 82 машины стоимостью более 15 млн руб.
Средняя стоимость автомобиля, указанная в документе, рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии марки, модели и года выпуска.
Владельцы автомобилей стоимостью 3–5 млн руб. и не старше одного года будут платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Аналогичные машины возрастом от года до двух облагаются налогом с коэффициентом 1,3, возрастом в 2–3 года – 1,1.
Собственники автомобилей стоимостью 5–10 млн руб. и возрастом до пяти лет будут платить налог в двойном размере, на модели стоимостью 10–15 млн руб. и возрастом 10–20 лет предусмотрен налог в тройном размере.