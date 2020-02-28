В России расширился перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в список автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, 1298 моделей машин стоимостью более 3 млн руб. Всего в перечне представлены четыре категории машин. Их основное отличие – стоимость. В списке перечислены 632 автомобиля стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., 484 модели стоимостью от 5 млн до 10 млн руб., 100 автомобилей стоимостью от 10 млн до 15 млн руб. и 82 машины стоимостью более 15 млн руб.