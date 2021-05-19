Минсельхоз не ожидает дефицита или роста цен на мороженое из-за маркировки
Минсельхоз не ожидает роста цен на мороженое или его дефицита после вступления в силу требований об обязательной маркировке, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке. Запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения», — говорится в сообщении.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут сообщила, что около 40% производителей мороженого в России могут не успеть организовать маркировку продукции с 1 июня из-за проблем с поставкой и монтажом оборудования.
В министерстве отметили, что российские производители выразили готовность к выпуску маркированной продукции с 1 июня. Минсельхоз предложил изменить правила маркировки товаров, произведенных до 1 июня. С учетом наличия запасов у предприятий эта мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски.
При этом необходимо продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении системы маркировки, работы типографий и поставок оборудования, добавили в ведомстве.