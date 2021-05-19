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Минсельхоз не ожидает дефицита или роста цен на мороженое из-за маркировки

Ведомости

Минсельхоз не ожидает роста цен на мороженое или его дефицита после вступления в силу требований об обязательной маркировке, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз России не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке. Запасы этой продукции на российском рынке оцениваются как достаточные для удовлетворения потребностей населения», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут сообщила, что около 40% производителей мороженого в России могут не успеть организовать маркировку продукции с 1 июня из-за проблем с поставкой и монтажом оборудования.

В министерстве отметили, что российские производители выразили готовность к выпуску маркированной продукции с 1 июня. Минсельхоз предложил изменить правила маркировки товаров, произведенных до 1 июня. С учетом наличия запасов у предприятий эта мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски.

При этом необходимо продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении системы маркировки, работы типографий и поставок оборудования, добавили в ведомстве.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о риске дефицита мороженого из-за введения маркировки
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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