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«Коммерсантъ» узнал о риске дефицита мороженого из-за введения маркировки

Ведомости

Около 40% производителей мороженого в России могут не успеть организовать маркировку продукции с 1 июня из-за проблем с поставкой и монтажом оборудования, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая.

По данным оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), полностью готовы маркировать свою продукцию с 1 июня 62% производителей мороженого. У 30% производителей есть риск задержки начала маркировки на одну-три недели, остальные компании «не выходят на связь».

Проблемы с маркировкой товара возникли у компании Unilever, которая занимает до 10% рынка. По словам управляющего директора Андрея Семенова, компания сможет начать маркировку только с 1 июля, так как оборудование поставят к 25 мая. Также не готова к маркировке мороженого «Чистая линия», которая занимает 4% рынка.

В Минсельхозе не ожидают дефицита или роста цен на мороженое. Лут на совещании рекомендовала производителям увеличить запасы продукции на складе, чтобы избежать ее нехватки в июне. Она также поручила региональным органам Минсельхоза предоставить информацию о компаниях, которые не готовы выпускать продукцию. Минсельхоз предложил производителям, ЦРПТ и Минпромторгу вместе решить технические вопросы по работе типографий и поставкам оборудования. Глава Минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов предложил до августа не штрафовать компании, которые по объективным причинам не смогли начать маркировку мороженого.

В апреле Минпромторг сформировал рекомендации для введения обязательной маркировки на новые виды товаров. Маркировать продукцию предлагается при соблюдении двух условий: если подорожание товаров не превысит прогноз по росту доходов населения на шесть лет, а также в случае окупаемости маркировки доходами государства и бизнеса, писал РБК.

Ранее по теме: Минпромторг предложил ввести маркировку продуктов питания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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