«Коммерсантъ» узнал о риске дефицита мороженого из-за введения маркировки

В Минсельхозе не ожидают дефицита или роста цен на мороженое. Лут на совещании рекомендовала производителям увеличить запасы продукции на складе, чтобы избежать ее нехватки в июне. Она также поручила региональным органам Минсельхоза предоставить информацию о компаниях, которые не готовы выпускать продукцию. Минсельхоз предложил производителям, ЦРПТ и Минпромторгу вместе решить технические вопросы по работе типографий и поставкам оборудования. Глава Минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов предложил до августа не штрафовать компании, которые по объективным причинам не смогли начать маркировку мороженого.