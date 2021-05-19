«Коммерсантъ» узнал о риске дефицита мороженого из-за введения маркировки
Около 40% производителей мороженого в России могут не успеть организовать маркировку продукции с 1 июня из-за проблем с поставкой и монтажом оборудования, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на аудиозапись совещания у замглавы Минсельхоза Оксаны Лут 18 мая.
По данным оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), полностью готовы маркировать свою продукцию с 1 июня 62% производителей мороженого. У 30% производителей есть риск задержки начала маркировки на одну-три недели, остальные компании «не выходят на связь».
Проблемы с маркировкой товара возникли у компании Unilever, которая занимает до 10% рынка. По словам управляющего директора Андрея Семенова, компания сможет начать маркировку только с 1 июля, так как оборудование поставят к 25 мая. Также не готова к маркировке мороженого «Чистая линия», которая занимает 4% рынка.
В Минсельхозе не ожидают дефицита или роста цен на мороженое. Лут на совещании рекомендовала производителям увеличить запасы продукции на складе, чтобы избежать ее нехватки в июне. Она также поручила региональным органам Минсельхоза предоставить информацию о компаниях, которые не готовы выпускать продукцию. Минсельхоз предложил производителям, ЦРПТ и Минпромторгу вместе решить технические вопросы по работе типографий и поставкам оборудования. Глава Минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов предложил до августа не штрафовать компании, которые по объективным причинам не смогли начать маркировку мороженого.
В апреле Минпромторг сформировал рекомендации для введения обязательной маркировки на новые виды товаров. Маркировать продукцию предлагается при соблюдении двух условий: если подорожание товаров не превысит прогноз по росту доходов населения на шесть лет, а также в случае окупаемости маркировки доходами государства и бизнеса, писал РБК.