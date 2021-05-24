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Общая задолженность по зарплате в России сократилась на 10%

Ведомости

Задолженность по заработной плате в России на 1 мая составила 1,552 млрд руб. Показатель сократился на 10,3% в месячном выражении, сообщает Росстат.

«На 1 мая 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1552,1 млн руб. и по сравнению с 1 апреля 2021 г. снизилась на 178,1 млн руб. (на 10,3%). Данные представлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства)», — говорится в сообщении.

При этом из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2021 г., приходится 345,9 млн руб. (22,3%), в 2020 г. – 346,2 млн руб. (22,3%), в 2019 г. и ранее – 860,0 млн руб. (55,4%), отмечает статистическое ведомство.

По его данным, задолженность по заработной плате на 1 мая имели менее 1% работников обследуемых организаций. Работники, перед которыми имелась задолженность, находились: 43,5% — в обрабатывающих производствах, 22,4% — строительстве, 9,2% — сельском хозяйстве и охоте, 8,2% — в лесозаготовке и добыче полезных ископаемых, 5,3% — транспорте, 2,6% — в сфере здравоохранения и социальных услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных