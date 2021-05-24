Общая задолженность по зарплате в России сократилась на 10%

По его данным, задолженность по заработной плате на 1 мая имели менее 1% работников обследуемых организаций. Работники, перед которыми имелась задолженность, находились: 43,5% — в обрабатывающих производствах, 22,4% — строительстве, 9,2% — сельском хозяйстве и охоте, 8,2% — в лесозаготовке и добыче полезных ископаемых, 5,3% — транспорте, 2,6% — в сфере здравоохранения и социальных услуг.